روسيا تزيد إنتاجها من أجهزة التنفس الاصطناعى لتصل إلى 2000 جهاز شهريا

أ ش أ

أعلن وزير التجارة والصناعة الروسى، دنيس مانتوروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا زادت إنتاج أجهزة التنفس الإصطناعى بـ35 مرة لتصل إلى ألفى جهاز فى الشهر.



قال مانتوروف خلال كلمة فى جلسة عامة فى مجلس الدوما، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية: " تم توفير كل ما هو ضرورى من المعدات الطبية لأسرة إضافية والمخصصة للأمراض المعدية. وتمت زيادة إنتاج أجهزة التنفس الاصطناعى بـ35 مرة، من 60 إلى 2000 شهرى.

وسنقوم بتسليم 1200 سيارة العناية المركزة إلى المناطق، وبدأنا بتوفير سيارات الإسعاف. وتمول هذه المشتريات بالكامل من قبل الحكومة".



وأضاف "فيما يتعلق بأدوات الاختبار، فى مارس الماضي، لم نقم بتصنيعها على الإطلاق. والآن فقط شركات صناعة الأدوية، التى تدعمها وزارة الصناعة والتجارة، تنتج 200 ألف جهاز اختبار يوميًا".