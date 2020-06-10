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روسيا: اختيار مجموعتين من المتطوعين للمشاركة فى تجارب سريرية للقاح ضد كورونا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 07:00 م
روسيا: اختيار مجموعتين من المتطوعين للمشاركة فى تجارب سريرية للقاح ضد كورونا كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنه تم اختيار مجموعتين من المتطوعين للمشاركة فى التجارب السريرية للقاح يكافح فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة - فى بيان أصدرته اليوم أنه "تم اختيار المجموعة الأولى من المتطوعين (من الجيش والمتقاعدين) وأنه يتم عزل 50 متطوعا عسكريا لمدة 14 يوما للمشاركة فى التجارب السريرية للقاح يكافح فيروس كورونا المستجد" وأن "المجموعة الثانية شملت مجموعة من المتطوعين المدنيين".


وأشار البيان إلى أن جميع المشاركين يخضعون لفحص طبى صارم، ولن يسمح لهم بالمشاركة فى التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا إلا بعد استلام نتائج التقارير الطبية.


وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم 2 يونيو الجارى أنه سيتم إجراء اختبارات لقاح ضد "كوفيد-19"، فى المعهد المركزى الثامن والأربعين للأبحاث العلمية التابع لوزارة الدفاع الروسية، حيث تم سابقا دراسة لقاحات فيروس إيبولا ومتلازمة الشرق الأوسط .


وكان وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو قد صرح، فى وقت سابق، فى اجتماع عبر الفيديو مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن معهدا عسكريا يشارك فى تطوير لقاح ضد "كوفيد-19"، وستكتمل التجارب السريرية بحلول نهاية يوليو.


روسيا

كورونا

متطوعين

لقاح كورونا

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