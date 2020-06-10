رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية

اعتمد الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وذلك اليوم الأربعاء، بمقر المنطقة الأزهرية بسموحة.
كما تقدم رئيس الإدارة المركزية والوكيل الشرعي بخالص الشكر والتقدير لرئيسي كنترولي الشهادتين وأعضائهما على ما قدموه من جهد في النتيجة .
وكان قد اجتمع الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وعصام المرعشلي مدير إدارة التعليم الابتدائي، وآمال الدهراوي مدير إدارة رياض الأطفال، وطارق صبح مدير إدارة التخطيط والمتابعة بشيوخ المعاهد المرشحة لفتح قاعات رياض أطفال، لبحث الإمكانات اللازمة لفتح هذه القاعات، وذلك اليوم الأربعاء، بالمكتبة المركزية بسموحة، بحضور إٕسماعيل أنور مدير أمن المنطقة، وصفاء صبحي مدير العلاقات العامة، و فاتن عطية موجه عام رياض الأطفال، و شيماء سمير عضو إدارة رياض الأطفال.
وقال بيان المنطقة الأزهرية بالإسكندرية اليوم انه أكد خلال الاجتماع على أهمية رياض الأطفال حيث أنها اللبنة الأولى في العملية التعليمية، ودورها في تأهيل الأطفال وتدريبهم على المناخ التعليمي، وتنمية المهارات والمواهب لديهم منذ الصغر، كما تم بحث ومناقشة الإمكانات الموجودة داخل هذه المعاهد لاستقبال أطفال الروضات بداية العام الدراسي الجديد، والاحتياجات المطلوبة.
وأكد رئيس الإدارة المركزية على توفير كافة الاحتياجات والإمكانات المطلوبة قبل بدء استلام ملفات الطلاب، وكذلك توفير معلمات للروضات، والاستعانة بمن يؤدون الخدمة العامة بالروضات لصالح العملية التعليمية، وقرر فضيلته تشكيل لجنة لمعاينة هذه المعاهد وعمل تقرير عن الإمكانات والاحتياجات بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة