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رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية

الأربعاء، 10 يونيو 2020 06:22 م
رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية رئيس منطقة الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية
الإسكندرية أسماء على بدر

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اعتمد الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والشيخ  خميس محمد الوكيل الشرعي، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وذلك اليوم الأربعاء، بمقر المنطقة الأزهرية بسموحة.

 

كما تقدم رئيس الإدارة المركزية والوكيل الشرعي بخالص الشكر والتقدير لرئيسي كنترولي الشهادتين وأعضائهما على ما قدموه من جهد في النتيجة .

 

وكان قد اجتمع الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وعصام المرعشلي مدير إدارة التعليم الابتدائي، وآمال الدهراوي مدير إدارة رياض الأطفال، وطارق صبح مدير إدارة التخطيط والمتابعة بشيوخ المعاهد المرشحة لفتح قاعات رياض أطفال، لبحث الإمكانات اللازمة لفتح هذه القاعات، وذلك اليوم الأربعاء، بالمكتبة المركزية بسموحة، بحضور إٕسماعيل أنور مدير أمن المنطقة، وصفاء صبحي مدير العلاقات العامة، و فاتن عطية موجه عام رياض الأطفال، و شيماء سمير عضو إدارة رياض الأطفال.

 

وقال بيان المنطقة الأزهرية بالإسكندرية اليوم انه أكد خلال الاجتماع على أهمية رياض الأطفال حيث أنها اللبنة الأولى في العملية التعليمية، ودورها في تأهيل الأطفال وتدريبهم على المناخ التعليمي، وتنمية المهارات والمواهب لديهم منذ الصغر، كما تم بحث ومناقشة الإمكانات الموجودة داخل هذه المعاهد لاستقبال أطفال الروضات بداية العام الدراسي الجديد، والاحتياجات المطلوبة.

 

وأكد رئيس الإدارة المركزية على توفير كافة الاحتياجات والإمكانات المطلوبة قبل بدء استلام ملفات الطلاب، وكذلك توفير معلمات للروضات، والاستعانة بمن يؤدون الخدمة العامة بالروضات لصالح العملية التعليمية، وقرر فضيلته تشكيل لجنة لمعاينة هذه المعاهد وعمل تقرير عن الإمكانات والاحتياجات بها.

 

 


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