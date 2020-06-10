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بمساحة 9600 فدان خلال أيام..

رئيس مدينة طيبة يكشف اعتماد المجمعات العمرانية لمدينة الأقصر الجديدة

الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:56 م
رئيس مدينة طيبة يكشف اعتماد المجمعات العمرانية لمدينة الأقصر الجديدة مدينة طيبة الجديدة بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح المهندس مصطفى السعيد رئيس جهاز مدينة طيبة شمال محافظة الأقصر، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة الأقصر الجديدة على مساحة 9600 فدان خلال أيام، وفقا للقرار الجمهوري 356 لسنة 2018.

وأضاف المهندس مصطفى السعيد، فى بيان صحفى، أنه سيتم تصميم مخطط المدينة لكون طابعا سياحيا نظرا لقربها من محافظة الأقصر، ويشمل تنفيذ المرحلة العاجلة وهي منطقة سكنية كاملة تشمل إسكان اجتماعي مميز، ومنطقة ترفهية ومناطق رياضية شاملة تقدم الخدمات، فضلا عن إنشاء متحف سياحي مفتوح للعمل على جذب السياحة الليلة، موضحاً أنه بمجرد الانتهاء من التصميمات الإنشائية سيتم التنفيذ الفعلي بالمدينة، ومن المتوقع أن تستهدف المدينة 200 ألف نسمة.

وكان قد كشف المهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر والتابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، استكمال طرح وحدات الإسكان الإجتماعي بمدينة طيبة، ضمن الإعلان الثالث عشر، وذلك في إطار اهتمام  الدولة بتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل بمدن الصعيد، مضيفاً أن الوحدات التى تم تنفيذها بلغت 6912 وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق والخدمات والطرق ومنفذ الأسفلت بها، والوحدة بمساحة 90 م2 وتتكون ثلاث غرف ومطبخ وحمام وتنسيق الموقع من مساحات خضراء وبرجولات.

من جانبها قالت المهندسة ايمان علاء الدين نائب رئيس الجهاز، إن الحجز لذوى الإحتياجات الخاصة بدأ من 7 يونيو الجارى ويستمر حتى 13 من الشهر نفسه، وبالنسبة لجميع المواطنين من 14 يونيو وحتى 4 يوليو القادم، مضيفة أن جميع الإجراءات ستكون عبر الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، حيث كان الإعلان الثالث عشر شمل عدة مناطق بمحافظة الأقصر منها الدير شرق والشغب بمركز اسنا، الرياينة وأبو قليعى بمركز أرمنت، والضبعية والقرنة القديمة بمركز القرنة، والطود والمدامود ومدينة طيبة الجديدة.

 


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