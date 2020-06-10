رئيس مدينة القصير يلتقى بالموظفين ويؤكد على الالتزام بإجراءات الوقاية..صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

التقى العميد عادل نصر، رئيس مدينة القصير الجديد، بمديرى الإدارات الداخلية بالوحدة المحلية لمدينة القصير، حيث أكد على ضرورة ارتداء الكمامات الواقية، عدم دخول أى مواطن ديوان الوحدة، دون ارتدائه الكمامة، موجها مسئولى الإدارات المعنية، بمتابعة كافة القطاعات والمنشآت الحكومية والخاصة، والتأكيد على تطبيق قرار مجلس الوزراء بداخل كل منشآة.

استمع رئيس مدينة القصير، إلى عرض مديرى الإدارات بالوحدة لمهام عملهم، والمعوقات التى تعوق كل ادارة، موجها تلاشى كافة المعوقات ووضع الحلول العاجلة لها، وكذلك تكثيف العمل الميدانى والاستجابة الفورية للمواطنين، والتصدى بحزم للمخالفين وتطبيق قوانين الدولة، وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور.

وقال رئيس مدينة القصير الجديد، إن تلك المرحلة تتطلب التكاتف لاجتياز الازمة، وأن العمل بالمدينة، يحتاج إلى مجهودات مكثفة لظهورها بالمظهر الحضارى والتغلب على المشكلات، كما أعرب عن سعادته بتواجده بأقدم مدن المحافظة، متمنيا النهوض والارتقاء بالمدينة من خلال تكاتف أبنائها المخلصين.

من جانب آخر، وجه رئيس مدينة القصير بالمتابعة والاستمرار فى اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للعاملين بكافة القطاعات الحكومية والخاصة والأسواق ومنافذ البيع والبنوك بالمدينة، مشددا على التزام موظفى الوحدة المحلية بارتداء الكمامات الواقية، كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا.

وقام رئيس المدينة بجولة مرورية على إدارات المجلس، وناقش مع مسئولى الإدارات كيفية الوصول إلى مستوى متميز من الأداء الوظيفي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن مصلحة المواطن تعد من أهم العناصر فى دورة العمل، وتقديم المزيد من الجهود للارتقاء بالمدينة والنهوض بها.

رئيس مدينة القصيرة مع مديرى الإدارات والعاملين

رئيس مدينة القصيرة مع مديرى الإدارات والعاملين

رئيس مدينة القصيرة مع مديرى الإدارات والعاملين

رئيس مدينة القصيرة مع مديرى الإدارات والعاملين

رئيس مدينة القصيرة مع مديرى الإدارات والعاملين

رئيس مدينة القصيرة مع مديرى الإدارات والعاملين

رئيس مدينة القصيرة مع مديرى الإدارات والعاملين