اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مدينة القصير يلتقى بالموظفين ويؤكد على الالتزام بإجراءات الوقاية..صور

الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:19 ص
رئيس مدينة القصير يلتقى بالموظفين ويؤكد على الالتزام بإجراءات الوقاية..صور رئيس مدينة القصيرة مع مديرى الإدارات والعاملين
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى العميد عادل نصر، رئيس مدينة القصير الجديد، بمديرى الإدارات الداخلية بالوحدة المحلية لمدينة القصير، حيث أكد على ضرورة ارتداء الكمامات الواقية، عدم دخول أى مواطن ديوان الوحدة، دون ارتدائه الكمامة، موجها مسئولى الإدارات المعنية، بمتابعة كافة القطاعات والمنشآت الحكومية والخاصة، والتأكيد على تطبيق قرار مجلس الوزراء بداخل كل منشآة.

استمع رئيس مدينة القصير، إلى عرض مديرى الإدارات بالوحدة لمهام عملهم، والمعوقات التى تعوق كل ادارة، موجها تلاشى كافة المعوقات ووضع الحلول العاجلة لها، وكذلك تكثيف العمل الميدانى والاستجابة الفورية للمواطنين، والتصدى بحزم للمخالفين وتطبيق قوانين الدولة، وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور.

وقال رئيس مدينة القصير الجديد، إن تلك المرحلة تتطلب التكاتف لاجتياز الازمة، وأن العمل بالمدينة، يحتاج إلى مجهودات مكثفة لظهورها بالمظهر الحضارى والتغلب على المشكلات، كما أعرب عن سعادته بتواجده بأقدم مدن المحافظة، متمنيا النهوض والارتقاء بالمدينة من خلال تكاتف أبنائها المخلصين

من جانب آخر، وجه رئيس مدينة القصير بالمتابعة والاستمرار فى اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للعاملين بكافة القطاعات الحكومية والخاصة والأسواق ومنافذ البيع والبنوك بالمدينة، مشددا على التزام موظفى الوحدة المحلية بارتداء الكمامات الواقية، كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا

وقام رئيس المدينة بجولة مرورية على إدارات المجلس، وناقش مع مسئولى الإدارات كيفية الوصول إلى مستوى متميز من الأداء الوظيفي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن مصلحة المواطن تعد من أهم العناصر فى دورة العمل، وتقديم المزيد من الجهود للارتقاء بالمدينة والنهوض بها.

رئيس مدينة القصيرة مع مديرى الإدارات (1)
رئيس مدينة القصيرة مع مديرى الإدارات والعاملين

 

رئيس مدينة القصيرة مع مديرى الإدارات (2)
رئيس مدينة القصيرة مع مديرى الإدارات والعاملين

 

رئيس مدينة القصيرة مع مديرى الإدارات (3)
رئيس مدينة القصيرة مع مديرى الإدارات والعاملين

 

رئيس مدينة القصيرة مع مديرى الإدارات (4)
رئيس مدينة القصيرة مع مديرى الإدارات والعاملين

 

رئيس مدينة القصيرة مع مديرى الإدارات (5)
رئيس مدينة القصيرة مع مديرى الإدارات والعاملين

 

رئيس مدينة القصيرة مع مديرى الإدارات (6)
رئيس مدينة القصيرة مع مديرى الإدارات والعاملين

 

رئيس مدينة القصيرة مع مديرى الإدارات (7)
رئيس مدينة القصيرة مع مديرى الإدارات والعاملين
 
رئيس مدينة القصيرة مع مديرى الإدارات (8)
رئيس مدينة القصيرة مع مديرى الإدارات والعاملين

 


البحر الاحمر

اخبار مصر

القصير

رئيس مدينة القصير الجديد

الالتزام بارتداء الكمامة

موظفى مجلس مدينة القصير

اخبار مصرية

اخبار عاجلة

الاجراءات الاحترازية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حملة على الصيدليات بمدينة القصير للتأكد من توافر المستلزمات الطبية..صور

الأحد، 07 يونيو 2020 12:26 م

استمرار غلق مراكز الشباب والملاعب وصالات الجيم بمدينة القصير ..صور

الجمعة، 05 يونيو 2020 12:17 م

مجلس مدينة القصير يعلن عن أسعار منتجات مخفضة بمنفذ الإدارة الزراعية

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 04:31 م

مجلس مدينة القصير : استمرار أعمال صيانة الانارة العامة بمناطق المدينة ..صور

الجمعة، 29 مايو 2020 03:26 م

مجلس مدينة القصير يطالب المترددين على الوحدة المحلية بارتداء الكمامة بداية من الأحد

الخميس، 28 مايو 2020 02:53 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة العالمية:100 دولة و40 مستشفى تشارك فى التجارب السريرية لعلاج كورونا

الصحة العالمية:100 دولة و40 مستشفى تشارك فى التجارب السريرية لعلاج كورونا

بلومبرج: التضخم فى مصر يصل لأدنى مستوى خلال 6 أشهر فى ظل مواجهة كورونا

بلومبرج: التضخم فى مصر يصل لأدنى مستوى خلال 6 أشهر فى ظل مواجهة كورونا

الأرصاد تناشد المواطنين الابتعاد المباشر عن أشعة الشمس بسبب الحر الشديد

الأرصاد تناشد المواطنين الابتعاد المباشر عن أشعة الشمس بسبب الحر الشديد

وول ستريت جورنال: ترامب بحث إقالة وزير الدفاع لرفضه تعامل الجيش مع المحتجين

وول ستريت جورنال: ترامب بحث إقالة وزير الدفاع لرفضه تعامل الجيش مع المحتجين

مصلحة الضرائب تقرر رفع الحجز على الممول حال سداد 1% من المديونية

مصلحة الضرائب تقرر رفع الحجز على الممول حال سداد 1% من المديونية

شينخوا: أشهر مساجد بكين يفتح أبوابه أمام المصلين اليوم بعد تلاشى كورونا

شينخوا: أشهر مساجد بكين يفتح أبوابه أمام المصلين اليوم بعد تلاشى كورونا

السكة الحديد: تعديل مواعيد القطارات مرتبط بتعديل قرار حظر التجوال

السكة الحديد: تعديل مواعيد القطارات مرتبط بتعديل قرار حظر التجوال

شيخ "الرفاعية" ردا على برهامى بعد وصفه الحضرة الصوفية بـ"البدعة": مثير للفتنة

شيخ "الرفاعية" ردا على برهامى بعد وصفه الحضرة الصوفية بـ"البدعة": مثير للفتنة

بعد قليل.. استكمال محاكمة متهمين بخلية "اللجان النوعية المتقدمة"

بعد قليل.. استكمال محاكمة متهمين بخلية "اللجان النوعية المتقدمة"

تعرف على مواعيد تقديم المستندات لمعاونى مجلس الدولة لدفعات 2014 و 2015

تعرف على مواعيد تقديم المستندات لمعاونى مجلس الدولة لدفعات 2014 و 2015

انتهاء اليوم الـ77 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ77 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

9 حالات يجوز فيها لـ"محكمة النقض" الرجوع عن أحكامها.. تعرف عليها

9 حالات يجوز فيها لـ"محكمة النقض" الرجوع عن أحكامها.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة