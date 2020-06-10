رئيس مدينة القصير يتفقد الشاطئ العام وشوارع المدينة برفقة قيادات الوحدة المحلية.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد اللواء عادل نصر، رئيس مدينة القصير، بالبحر الأحمر اليوم الأربعاء، الشاطئ العام للمدينة، وذلك فى إطار الجولات الميدانية بكافة مواقع المدينة، وبحث مع مديرى الإدارات المعنية المرافقين له، كيفية الاستغلال الأمثل للشاطئ ومدى الاستفادة منه، مؤكدا أنه يعد إحدى الشواطئ الهامة، ومزارا لجميع الوافدين من المحافظات المجاورة.

وأشار رئيس مدينة القصير، إلى أن المدينة يتواجد بها أماكن هامة تجعلها متميزة بين المدن، موضحا أنها مدينة تاريخية وسياحية وتحمل آثار متنوعة، وشدد على نظافة الشاطىء والمنطقة بأكملها، ووضع آليات للعمل الجاد، وتوفير كافة الخدمات.

وأشاد رئيس المدينة بدور رجال الشرطة فى تأمين شواطئ المدينة وتطبيق قرار الغلق الصادر من رئاسة الوزراء، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كما تفقد رئيس المدينة شوارع المدينة بدائها بشارع الجمهورية وشارع بورسعيد (الكورنيش) وميدان المسلة، حيث أبدى ملاحظته على تدنى خدمات النظافة والكهرباء، مطالبا جميع الإدارات المعنية بالوحدة، بتلاشى الملاحظات ومتابعتها بصفة مستمرة.

وشدد رئيس مدينة القصير، على تكثيف أعمال النظافة ورفع الأتربة بالشوارع الرئيسية ومختلف المناطق، موجها بضرورة صيانة ورفع كفاءة الميادين ورفع كافة المخلفات.

وأثناء الجولة التقى رئيس المدينة بممثلى إدارة التموين، قائلا: إن الإدارة تعد من أهم القطاعات الخدمية التى تعمل على وصول الدعم لمستحقيه، وذلك من خلال تكثيف الحملات التموينية على المخابز ومحطات الوقود ومستودعات البوتجاز.

وتفقد رئيس المدينة الكورنيش الموازى لشارع بورسعيد، وناقش مع مسئولى الإدارات الداخلية كيفية توسعة الشارع، وإزالة الإشغالات، ليطفى لمسة جمالية للشارع، كما وجه بضرورة تكثيف الإضاءة، ليصبح الكورنيش من أجمل أماكن المتنزهات على مستوى المدينة.

وقال نصر، إن الدولة تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للجمهور وتطوير المدن والمراكز بمحافظات الجمهورية، ودفع عجلة الإنتاج، وأنها لا تتوانى لحظة عن توفير كافة أوجه الدعم المحافظات بأكملها.