اليوم السابع
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رئيس مدينة القصاصين بالإسماعيلية: النظافة واسترداد أراضى الدولة أولوياتى

الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:16 م
رئيس مدينة القصاصين بالإسماعيلية: النظافة واسترداد أراضى الدولة أولوياتى اللواء أشرف بهجت رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة بالإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح

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قال اللواء أشرف بهجت، رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، فى أول أيام عمله داخل مجلس المدينة، منذ تعيينه مؤخرًا فى حركة رؤساء المراكز والمدن من قبل وزير التنمية المحلية، إنه سعيد بالعمل داخل مدينة القصاصين العريقة.

وأضاف، رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة بالإسماعيلية، أن باب مكتبه مفتوح أمام الجميع وجاهز لاستقبال الجميع من أهالى القصاصين لحل مشاكلهم والعمل على حلها، مشيرًا إلى أنه يعرف المدينة جيدًا، حيث سبق وأن خدم خلال فترة عملة بالقوات المسلحة، فى مدينة القصاصين وأبو صوير، ويعرف كل شيء عن المدينة.

وأكد "بهجت"، أن تفعيل ملف النظافة من أهم أولوياته وكذلك استرداد أراضى الدولة، بالإضافة إلى ملف الإشغالات وعمل سيولة مرورية داخل شوارع المدينة من أهم أهدافة، مطالبًا أهالى المدينة بمساعدته فى العمل على القضاء على المشاكل التى تمر بها المدينة.

وكان اللواء أشرف بهجت، رئيس مركز ومدينة القصاصين، كان يتولى رئاسة حى الزيتون بالقاهرة ثم انتقل للعمل داخل الجهاز التنفيذى بالإسماعيلية.

والتقى اليوم، رئيس مدينة القصاصين، قبل استلامه العمل بالمدينة، قيادات ديوان عام محافظة الإسماعيلية، للتعرف على طبيعة العمل بمركز ومدينة القصاصين، قبل أن يذهب رسميًا لاستلام، عمله بالمدينة، وعقب وصوله التقى المهندس سمير طلبة، سكرتير مركز ومدينة القصاصين الجديدة والذى قام بعرض أهم الملفات التى تخص المدينة.

 

 

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القصاصين الجديده

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

اللواء اشرف بهجت

رئيس مدينة القصاصين

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