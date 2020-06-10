اليوم السابع
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رئيس حى ثان المحلة يتفقد استعدادات لجان امتحانات الثانوية العامة .. صور

الأربعاء، 10 يونيو 2020 01:13 م
رئيس حى ثان المحلة يتفقد استعدادات لجان امتحانات الثانوية العامة .. صور رئيس حى ثان المحلية يتفقد لجان الثانوية العامة
الغربية - محمد طارق

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أجرى اليوم محمد محمد عبد الغنى عيد رئيس حى ثان المحلة الكبرى فى محافظة الغربية ، جولة تفقدية لمتابعة استعداد مدارس الحى لاستقبال امتحانات الثانوية العامة ، وذلك بتوجيهات الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية بضرورة المرور على المدارس ومتابعة الاستعدادات .

حيث قام رئيس الحى ، بالمرور على المدارس التى تم تخصيصها للمراقبين ورؤساء اللجان الخاصة بامتحانات الثانويه العامه للعام الحالى 2019/2020 ، وذلك فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، كما تابع خطة تطهير وتعقيم المدارس والاستراحات بحضور محمد فاروق مدير إدارة غرب التعليمية .

وكشف الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، عن توفير 120 بوابة تعقيم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، الى جانب توفير عدد 2 بوابة أخرى لتغطية كافة لجان امتحانات الثانوية العامة والبالغ عددها 122 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة .

جاء ذلك خلال جولته التفقدية ، لعدد من المدارس التابعة لإدارة غرب وشرق طنطا التعليمية، لمراجعة جاهزيتها استعدادا لإجراء امتحانات الثانوية العامة، حيث رافق المحافظ خلال الجولة ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.

وشدد نائب محافظ الغربية، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من خطر الاصابة بفيروس كورونا المستجد ، بما فى ذلك توفير كواشف لقياس درجة الحرارة، ومراجعة كافة المقاعد للتأكد من سلامتها ووضعها على مسافات متباعدة ، ومراعاة التهوية الجيدة وزيادة عدد المراوح، والتنسيق مع الطب البيطرى لإتمام عملية التعقيم اليومى للجان وتطهير الحمامات يوميا والتأكيد على نظافتها.

وأفاد ناصر حسن ، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم إعداد غرفه عمليات بالمديرية لتلقى شكاوى أولياء الأمور على الخط الساخن 3333551 والتى تعمل على مدار ال 24 ساعة .

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

رئيس الحي يتفقد الاستراحات
رئيس الحي يتفقد الاستراحات

 

رئيس الحي يتفقد اللجان
رئيس الحي يتفقد اللجان

 

لجان امتحانات الثانوية العامة
لجان امتحانات الثانوية العامة

 


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