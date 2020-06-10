رئيس جامعة بنى سويف: ننتظر نتيجة مسحة الممرضة المتوفية داخل مستشفى العزل

بنى سويف أيمن لطفى

أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، أن الممرضة ريهام محمد عبدالله، التى توفيت داخل عزل المستشفى الجامعى بعد ولادتها وتحويلها من مستشفى خاص الى المستشفى الجامعى، تم سحب مسحة من أنفها وفمها لمعرفة سبب الوفاة.

وأضاف منصور حسن كانت الفقيدة تعمل ممرضة بالمستشفى الجامعى وحصلت على إجازة حمل منذ فترة، وعندما شعرت بآلام الولادة نقلت من منزلها إلى مستشفى سانت تريزا الخاصة بمدينة بنى سويف العاصمة، وعقب الولادة القيصرية ووضعها لطفلتها الأولى، تم تحويلها إلى عزل المستشفى الجامعى بسبب إرتفاع درجة حرارتها وإصابتها بنوبة من التشنجات، والاشتباه فى إصابتها بفيروس كورونا واجريت لها الأشعة والتحاليل والمسحة اللازمة قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، وننتظر نتيجة المسحة حتى نتأكد من أن الوفاة سببها الإصابة بالفيروس أو تسم الحمل.

وفى نفس الصدد نعت كلية الطب بالجامعة وكذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك الفقيدة وجاء فى النعى " يتقدم الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة المستشفى والدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى وجميع العاملين بالمستشفى، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الممرضة ريهام محمد عبد الله داعين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيدة برحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.