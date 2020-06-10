اليوم السابع
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رئيس الوزراء اليابانى: دول مجموعة السبع تدرس إصدار بيان مشترك حول هونج كونج

الأربعاء، 10 يونيو 2020 08:08 ص
رئيس الوزراء اليابانى: دول مجموعة السبع تدرس إصدار بيان مشترك حول هونج كونج شينزو آبى
أ.ش.أ

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قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبى، اليوم الأربعاء، إن مجموعة الدول الصناعية السبع ستحاول إصدار بيان حول خطة الصين لفرض قانون للأمن القومي في هونج كونج.
 
وقال آبي أمام البرلمان الياباني - حسبما نقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية، : إن اليابان تريد أن تأخذ زمام المبادرة بين دول مجموعة السبع عبر إصدار بيان قائم على أساس مبدأ" دولة واحدة ونظامان".
 
وأضاف آبي -خلال جلسة أجرتها لجنة الموازنة بمجلس النواب الياباني- أن مجموعة السبع، وهي تجمع الدول التي تشترك في قيم عالمية مثل الحرية والديمقراطية وسيادة القانون، لديها مهمة لقيادة الرأي العام العالمي.
 
وتضم مجموعة السبع الصناعية الكبرى اليابان وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة.
 
في السياق ذاته، قال مسؤولون حكوميون يابانيون إن وزراء خارجية مجموعة السبع يقومون بترتيب إصدار بيان مشترك للتعبير عن قلقهم من محاولة الصين تشديد قبضتها على منطقة هونج كونج شبه المستقلة. 
 

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