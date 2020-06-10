اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يونيو 2020 06:39 م
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رئيس الوزراء الروسى يقر استراتيجية الطاقة حتى العام 2035

الأربعاء، 10 يونيو 2020 05:40 م
رئيس الوزراء الروسى يقر استراتيجية الطاقة حتى العام 2035 ميخائيل ميشوستين
أ ش أ

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أقرّ رئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، استراتيجية الطاقة فى روسيا حتى العام 2035.

وتتضمن الاستراتيجية - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - زيادة إنتاج الطاقة بحلول عام 2024 بواقع من 5% إلى 9% مقارنة بمستوى الإنتاج فى العام 2018، وزيادة صادرات الوقود والطاقة من 9% إلى 15%، وزيادة الاستثمار فى قطاع صناعة الطاقة بواقع 1.35 إلى 1.40 مرة.


كما شملت الاستراتيجية تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى روسيا، والحفاظ على موقعها فى قطاع الطاقة العالمي.
وتتمثل الأهداف الرئيسية للاستراتيجية فى تلبية الطلب المحلى على موارد الطاقة، وتطوير التصدير، وتحديث وتوسيع وتوافر البنية التحتية، وضمان الاستقلال التكنولوجي، والتحول الرقمى، وأمن الطاقة.


روسيا

الطاقة

ميزانية

موسكو

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