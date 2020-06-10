رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يبحث فتح قاعات رياض أطفال..صور

اجتمع الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وعصام المرعشلى مدير إدارة التعليم الابتدائي، وآمال الدهراوى مدير إدارة رياض الأطفال، وطارق صبح مدير إدارة التخطيط والمتابعة بشيوخ المعاهد المرشحة لفتح قاعات رياض أطفال؛ لبحث الإمكانات اللازمة لفتح هذه القاعات، وذلك اليوم الأربعاء ، بالمكتبة المركزية بسموحة، بحضور إسماعيل أنور مدير أمن المنطقة، وصفاء صبحى مدير العلاقات العامة، و فاتن عطية موجه عام رياض الأطفال، و شيماء سمير عضو إدارة رياض الأطفال.
وقال بيان المنطقة الأزهرية بالإسكندرية اليوم انه أكد خلال الاجتماع على أهمية رياض الأطفال حيث أنها اللبنة الأولى فى العملية التعليمية، ودورها فى تأهيل الأطفال وتدريبهم على المناخ التعليمي، وتنمية المهارات والمواهب لديهم منذ الصغر، كما تم بحث ومناقشة الإمكانات الموجودة داخل هذه المعاهد لاستقبال أطفال الروضات بداية العام الدراسى الجديد، والاحتياجات المطلوبة.
وأكد رئيس الإدارة المركزية على توفير كافة الاحتياجات والإمكانات المطلوبة قبل بدء استلام ملفات الطلاب، وكذلك توفير معلمات للروضات، والاستعانة بمن يؤدون الخدمة العامة بالروضات لصالح العملية التعليمية، وقرر فضيلته تشكيل لجنة لمعاينة هذه المعاهد وعمل تقرير عن الإمكانات والاحتياجات بها.
فى سياق آخر قامت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية بتطهير وتعقيم لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ومكاتب الموظفين وكافة المبانى استعدادا للإمتحانات التى تنطلق بعد أيام وذلك حفاظا على سلامة الطلاب من انتشار فيروس كورونا
وكان قد تفقد اليوم الأربعاء، الشيخ أحمد السيد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وإبراهيم فاضل الوكيل الثقافي، والشيخ صالح عبدالله، مدير إدارة الامتحانات، وعصام فوزى مدير إدارة التعليم الثانوى معهد رئيس منطقة الإسكندرية، معهد المدينة المنورة للوقوف على أخر الاستعدادات للشهادة الثانوية.
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