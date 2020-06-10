اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يونيو 2020 04:52 م
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رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يبحث فتح قاعات رياض أطفال..صور

الأربعاء، 10 يونيو 2020 04:25 م
رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يبحث فتح قاعات رياض أطفال..صور اجتماع رئيس المنطقة الأزهرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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اجتمع الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وعصام المرعشلى مدير إدارة التعليم الابتدائي، وآمال الدهراوى مدير إدارة رياض الأطفال، وطارق صبح مدير إدارة التخطيط والمتابعة بشيوخ المعاهد المرشحة لفتح قاعات رياض أطفال؛ لبحث الإمكانات اللازمة لفتح هذه القاعات، وذلك اليوم الأربعاء ، بالمكتبة المركزية بسموحة، بحضور إسماعيل أنور مدير أمن المنطقة، وصفاء صبحى مدير العلاقات العامة، و فاتن عطية موجه عام رياض الأطفال، و شيماء سمير عضو إدارة رياض الأطفال.

وقال بيان المنطقة الأزهرية بالإسكندرية اليوم انه أكد خلال الاجتماع على أهمية رياض الأطفال حيث أنها اللبنة الأولى فى العملية التعليمية، ودورها فى تأهيل الأطفال وتدريبهم على المناخ التعليمي، وتنمية المهارات والمواهب لديهم منذ الصغر، كما تم بحث ومناقشة الإمكانات الموجودة داخل هذه المعاهد لاستقبال أطفال الروضات بداية العام الدراسى الجديد، والاحتياجات المطلوبة.

وأكد رئيس الإدارة المركزية على توفير كافة الاحتياجات والإمكانات المطلوبة قبل بدء استلام ملفات الطلاب، وكذلك توفير معلمات للروضات، والاستعانة بمن يؤدون الخدمة العامة بالروضات لصالح العملية التعليمية، وقرر فضيلته تشكيل لجنة لمعاينة هذه المعاهد وعمل تقرير عن الإمكانات والاحتياجات بها.

فى سياق آخر قامت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية بتطهير وتعقيم لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ومكاتب الموظفين وكافة المبانى استعدادا للإمتحانات التى تنطلق بعد أيام وذلك حفاظا على سلامة الطلاب من انتشار فيروس كورونا

وكان قد تفقد اليوم الأربعاء، الشيخ أحمد السيد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وإبراهيم فاضل الوكيل الثقافي، والشيخ صالح عبدالله، مدير إدارة الامتحانات، وعصام فوزى مدير إدارة التعليم الثانوى معهد رئيس منطقة الإسكندرية، معهد المدينة المنورة للوقوف على أخر الاستعدادات للشهادة الثانوية

 

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اجتماع رئيس المنطقة الأزهرية

 

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اجتماع رئيس المنطقة الأزهرية

 

 


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