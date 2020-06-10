رئيس الحكومة المغربية: وباء كورونا فى المغرب تحت السيطرة

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قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثمانى اليوم الأربعاء إن الحالة الوبائية فى المغرب فيما يتعلق بتفشى فيروس كورونا تحت السيطرة، لكن هناك إشكالية تتعلق بالاختلاف بين الجهات، وأضاف العثمانى فى كلمة أمام البرلمان لشرح حيثيات تمديد حالة الطوارئ الصحية فى المغرب إلى 10 يوليو تموز بعد أن أقرها المغرب فى 20 مارس الماضى "الوضعية الوبائية فى المغرب متحكم فيها وتسير من حسن لأحسن، وهو ما سمح لنا اليوم بالتخفيف من تدابير الحجر الصحي".

ومضى يقول "لكن هناك إشكال هو أن هناك اختلاف كبير بين مناطق لم تسجل أية حالة قط أو سجلت الحالات أكثر من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع و مناطق أخرى تحتاج إلى حجر صحى".

وتابع العثمانى أن المغرب الذى سارع لاتخاذ تدابير احترازية للحد من تفشى فيروس كورونا منذ ظهور الحالات الأولى "تجنب الأسوأ باللجوء إلى الصرامة مبكرا".

من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 135 أمس ليرتفع إجمالى المصابين بالفيروس فى البلاد إلى 8508 .

كما سُجلت حالة وفاة واحدة مقابل حالتى وفاة أمس ليصل إجمالى عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 211 شخصا.