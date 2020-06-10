اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس الحكومة المغربية: وباء كورونا فى المغرب تحت السيطرة

الأربعاء، 10 يونيو 2020 09:50 م
رئيس الحكومة المغربية: وباء كورونا فى المغرب تحت السيطرة رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثمانى
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثمانى اليوم الأربعاء إن الحالة الوبائية فى المغرب فيما يتعلق بتفشى فيروس كورونا تحت السيطرة، لكن هناك إشكالية تتعلق بالاختلاف بين الجهات، وأضاف العثمانى فى كلمة أمام البرلمان لشرح حيثيات تمديد حالة الطوارئ الصحية فى المغرب إلى 10 يوليو تموز بعد أن أقرها المغرب فى 20 مارس الماضى "الوضعية الوبائية فى المغرب متحكم فيها وتسير من حسن لأحسن، وهو ما سمح لنا اليوم بالتخفيف من تدابير الحجر الصحي".

ومضى يقول "لكن هناك إشكال هو أن هناك اختلاف كبير بين مناطق لم تسجل أية حالة قط أو سجلت الحالات أكثر من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع و مناطق أخرى تحتاج إلى حجر صحى".

وتابع العثمانى أن المغرب الذى سارع لاتخاذ تدابير احترازية للحد من تفشى فيروس كورونا منذ ظهور الحالات الأولى "تجنب الأسوأ باللجوء إلى الصرامة مبكرا".

من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 135 أمس ليرتفع إجمالى المصابين بالفيروس فى البلاد إلى 8508 .

كما سُجلت حالة وفاة واحدة مقابل حالتى وفاة أمس ليصل إجمالى عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 211 شخصا.


سعد الدين العثمانى

المغرب

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: ارتفاع حالات كورونا المتحولة نتيجة تحاليلها من إيجابية لسلبية لـ11583

الصحة: ارتفاع حالات كورونا المتحولة نتيجة تحاليلها من إيجابية لسلبية لـ11583

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ78 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ78 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

السيسى يوجه بتوفير أقصى درجات التأمين لطلاب الثانوية العامة بالامتحانات

السيسى يوجه بتوفير أقصى درجات التأمين لطلاب الثانوية العامة بالامتحانات

ترامب يرحب في اتصال مع السيسى بجهود مصر لتحقيق التسوية السياسية بليبيا

ترامب يرحب في اتصال مع السيسى بجهود مصر لتحقيق التسوية السياسية بليبيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 10-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 10-6-2020

السيسى 6 سنوات عمل وكفاح.. 7.2مليار قدم مكعب يوميا.. حقل «ظهر» عملاق إنتاج الغاز يضع مصر على خريطة الإنتاج العالمية.. 6 سنوات فقط تحولت مصر من مستورد للغاز إلى الاكتفاء الذاتى مع فائض يوفر التزاماتها التصديرية

السيسى 6 سنوات عمل وكفاح.. 7.2مليار قدم مكعب يوميا.. حقل «ظهر» عملاق إنتاج الغاز يضع مصر على خريطة الإنتاج العالمية.. 6 سنوات فقط تحولت مصر من مستورد للغاز إلى الاكتفاء الذاتى مع فائض يوفر التزاماتها التصديرية

النظرة لجنود أردوغان إرهاب.. الشرطة التركية تحتجز ناشطة حقوقية نظرت لضابط

النظرة لجنود أردوغان إرهاب.. الشرطة التركية تحتجز ناشطة حقوقية نظرت لضابط

البنك المركزى: تراجع المعدل السنوى للتضخم إلى 1.5% فى مايو

البنك المركزى: تراجع المعدل السنوى للتضخم إلى 1.5% فى مايو

الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بالتدخل فى الأزمة مع رئيس الزمالك

الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بالتدخل فى الأزمة مع رئيس الزمالك

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة