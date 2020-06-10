اليوم السابع
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دونالد ترامب: ولاية نيويورك تقتل الأعمال والمشروعات الصغيرة

الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:50 م
دونالد ترامب: ولاية نيويورك تقتل الأعمال والمشروعات الصغيرة دونالد ترامب
ريهام عبد الله

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أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن ولاية نيويورك، "تقتل" الأعمال والمشروعات الصغيرة، قائلا:"دعهم يفتحون أعمالهم بشكل صحيح".

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :" نيويورك تقتل الأعمال الصغيرة، يجب أن تدعهم يفتحون بشكل صحيح".

ترامب
ترامب

 

وفى سياق آخر، غرد ترامب مشيدا بارتفاع مؤشر ناسداك، قائلا :"ناسداك، تضرب ارتفاعًا طوال الوقت، يتم إحراز تقدم هائل، قبل الموعد المحدد، الولايات المتحدة الأمريكية!".

دونالد ترامب
دونالد ترامب

وفى سياق آخر أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر، موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على قرار تعيين تشارلز براون كأول جنرال من أصل أفريقي لقيادة القوة الجوية بالباسفيك.

وأضاف ترامب: يوم تاريخي لأمريكا.. متحمس للعمل بشكل أوثق مع الجنرال براون ، وهو وطني ورائع.

فى غضون ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تخصيص 2.96 مليار دولار منح طارئة إلى المشردين والمعرضين للخطر ومن فقدوا وظائفهم أو المرضى الذين أصيبوا بفيروس كورونا.

وكتب دونالد ترامب، عبر حسابه بموقع تويتر،" تخصص 2.96 مليار دولار على هيئة منح طارئة لدعم الأمريكيين المشردين والمعرضين للخطر، والذين يمكن أن يصبحوا بلا مأوى بسبب فقدان الوظيفة أووقف الأجور أو المرض بسبب فيروس كورونا COVID-19، نحن نعتني بالمواطنين الأكثر ضعفا في أمتنا"


ترامب

دونالد ترامب

نيويورك

ناسداك

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