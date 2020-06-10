دراسة: الشخصية السيكوباتية الأكثر فشلا فى حماية نفسها من فيروس كورونا

كتبت نهير عبد النبى

توصلت دراسة إلى أن الشخصية تلعب دورًا كبيرًا في رغبة الشخص وقدرته على الالتزام بالمسافة الاجتماعية وغيرها من المبادئ التوجيهية المتعلقة بالفيروس التاجي، ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من سمات الشخصية السيكوباتية مثل اللامبالاة والتثبيط هم أكثر عرضة لتجاهل النصيحة الرسمية واتباع طرق الوقاية.

وحسب ديلى ميل قارن تقييم لأكثر من 500 أمريكي الالتزام بين إرشادات الصحة العامة ومراجعة شاملة لشخصياتهم، تم إعطاء درجة للنرجسية والماكيافيلية والاعتلال النفسي - ما يسمى ثالوث الظلام - بالإضافة إلى القبول والضمير.

وقاد الدكتور بافل بلاغوف من كلية ويتمان الدراسة ووجد أن درجة عالية من المرض النفسي مرتبطة بميل إلى تجاهل وقواعد الصحة العامة.

وقال لـ PsyPost: "قد يكون هناك أقلية من الأشخاص الذين لديهم أنماط شخصية معينة (على طيف النرجسية والاعتلال النفسي) لها تأثير غير متناسب على الوباء من خلال الفشل في حماية أنفسهم والآخرين" .

تم اكتشاف أشخاص من الذين حصلوا على درجات عالية لهذه الصفات الذهانية غير مهتمين بالمسافة الاجتماعية وغيرها من تدابير النظافة المطبقة للحد من انتقال الفيروس التاجي.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين حصلوا على درجات عالية من اللطف والتقييد هم أكثر عرضة للمس أو العطس على الأسطح المستخدمة بانتظام في الأماكن العامة.

وقال الدكتور بلاجوف لموقع PsyPost: "يميل الأشخاص الذين يسجلون درجات عالية في هذه السمات إلى الادعاء أنه إذا كان لديهم COVID-19 ، فقد يعرضون الآخرين عن قصد أو عن عمد".

وقال الدكتور بلاجوف إن الدراسة جمعت بيانات على الإنترنت بين 20 و 23 مارس قبل أن يصبح الوباء مسيسا للغاية في الولايات المتحدة، تنقسم سمات الشخصية بانتظام إلى فئات محددة مسبقًا ومقارنتها بالأنماط السلوكية.

يشرح الدكتور بلاجوف أن شخصية الشخص معروفة منذ فترة طويلة بالتأثير على سلوكه وموقفه من القضايا الصحية، وجدت الأبحاث السابقة أن الأشخاص الذين يعبرون عن سمات الثالوث المظلم وهى شخصيات"نرجسية، ميكافيلية، الاعتلال النفسى"، ، يعرضون عن عمد أحيانًا صحة الآخرين للخطر.

يمكن أن يشمل ذلك الممارسات الجنسية غير الآمنة أثناء الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي الأخرى، حيث وجدت دراسة منفصلة نشرت في أبريل اتجاها مماثلا.

نشر لوكاس دي كارفاليو من جامعة ساو فرانسيسكو في البرازيل طبعة مسبقة أخرى وجدت أن الانبساط كان أيضًا مقياسًا لميل الشخص إلى التمسك بالتباعد الاجتماعي.

"تشير النتائج إلى أهمية الاعتراف بسمات الانبساط والضمير باعتبارها ذات صلة بمشاركة الأشخاص مع التدابير الموصى بها لاحتواء COVID-19."