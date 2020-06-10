اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 08:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خطوة بخطوة للشركات.. كيف تحصل على علامة "بكل فخر صنع فى مصر"

الأربعاء، 10 يونيو 2020 08:00 ص
خطوة بخطوة للشركات.. كيف تحصل على علامة "بكل فخر صنع فى مصر" الدكتور عمرو طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة
كتب - إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مر قرابة 4 أعوام على إطلاق الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة، علامة بكل فخر صنع فى مصر ، ولا يزال حتى الآن الشركات والمصانع تتقدم للحصول عليها، عبر مركز تحديث الصناعة، وفى هذا الإطار ينشر "اليوم السابع" خطوات ومستندات الحصول على هذه العلامة.

وشملت المستندات المطلوبة، أولا صورة طلب الالتحاق مرفق بصورة من السجل الصناعى ورخصة تصنيع سارية وصورة من شهادات الجودة المعتمدة، والتوجه بهذه المستندات إلى مركز تحديث الصناعة بمقر اتحاد الصناعات.

 

خطوات الحصول على علامة بكل فخر صنع فى مصر
خطوات الحصول على علامة بكل فخر صنع فى مصر

 

كما أن المركز وضع شروط، تحت بند "المستندات المستوفاة"، وتم تقسيمها إلى شركات لديها شهادة جودة معتمدة وسارية، ويتم تنظيم زيارة من خلال المركز لتقييم الشركة للتأكد من توافر المعايير المطلوبة وتحصل على العلامة مباشرة.

أما إذا كانت الشركة أو المصنع غير متوافقة مع المعايير، فإن مركز تحديث الصناعة يقوم بتحديد احتياجات الشركة للتوافق مع متطلبات الحصول على العلامة، ومساعددتهم للتوافق مع هذه المتطلبات ثم زيارة ميدانية أخرى وبدء إجراءات المنح فى حالة التوافق مع كافة المعايير.

وأعلن مركز تحديث الصناعة، فى وقت سابق، أن نحو 280 شركة تقدمت للحصول على الشهادة حصلت منها 240 شركة على العلامة ونحو 40 شركة تحت التقييم.

وبحسب تصريحات سابقة،  لياسر ماضى، مسئول بوحدة تقييم ومنح علامة بكل فخر صنع فى مصر بمركز تحديث الصناعة، فإن تكلفة الحصول على العلامة 30 ألف جنيه، وتجدد كل عامين، وتكون مدعومة للشركات الأعضاء بمركز تحديث الصناعة.

وأطلقت وزارة التجارة والصناعة فى أغسطس 2016  علامة “بكل فخر صنع فى مصر” بهدف دعم المنتجات الوطنية ومواجهة الاستيراد، حيث يعد الحصول على العلامة تأكيدًا على الجودة الجيدة التى تتمتع بها منتجات الشركات التى حصلت عليها.

وتستهدف العلامة الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وتشترط استيفاء كل الأوراق الخاصة بالتراخيص للشركة وشهادات الجودة، فضلاً عن زيارة ميدانية يقيم على أساسها المنشأة الصناعية للتأكد من تطبيق معايير الجودة بالمنشآت.

ذكر "ماضى" أن بعض الشركات تقدمت للحصول على العلامة، إلا أنها تم رفضها لعدم اتباعها معايير الجودة، إلا أن الوحدة تقدم النشورة للشركات بالتقاط التى يجب اتباعها للحصول على العلامة، بحيث لا تقل نسبة التقييم على 70% على الأقل، والجودة والإنتاج لها النسبة الأعلى فى نقاط التقييم.

أشار إلى أن الهدف من إطلاق العلامة هو الترويج والتعريف بالمنتج المحلى عالى الجودة وزيادة مبيعاته محلياً من خلال تحسين الصورة الذهنية لدى المستهلك للمنتج المحلى، ووسيلة لمواجهة القطاع غير الرسمى.


تحديث الصناعة

مركز تحديث الصناعة

بكل فخر صنع فى مصر

وزارة الصناعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شيخ "الرفاعية" ردا على برهامى بعد وصفه الحضرة الصوفية بـ"البدعة": مثير للفتنة

شيخ "الرفاعية" ردا على برهامى بعد وصفه الحضرة الصوفية بـ"البدعة": مثير للفتنة

بعد قليل.. استكمال محاكمة متهمين بخلية "اللجان النوعية المتقدمة"

بعد قليل.. استكمال محاكمة متهمين بخلية "اللجان النوعية المتقدمة"

تعرف على مواعيد تقديم المستندات لمعاونى مجلس الدولة لدفعات 2014 و 2015

تعرف على مواعيد تقديم المستندات لمعاونى مجلس الدولة لدفعات 2014 و 2015

انتهاء اليوم الـ77 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ77 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

9 حالات يجوز فيها لـ"محكمة النقض" الرجوع عن أحكامها.. تعرف عليها

9 حالات يجوز فيها لـ"محكمة النقض" الرجوع عن أحكامها.. تعرف عليها

‎التضامن تواصل اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

‎التضامن تواصل اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

3 اتهامات وجهها برلمانى أوروبى إلى تركيا لوقف المساعدات المالية عنها

3 اتهامات وجهها برلمانى أوروبى إلى تركيا لوقف المساعدات المالية عنها

لطلاب الثانوية العامة.. 10 خطوات هامة يجب اتباعها خلال أداء الامتحانات

لطلاب الثانوية العامة.. 10 خطوات هامة يجب اتباعها خلال أداء الامتحانات

تصل للسجن 10 سنوات.. عقوبة من يعتدى على آخر ويتسبب فى إصابته بعاهة مستديمة

تصل للسجن 10 سنوات.. عقوبة من يعتدى على آخر ويتسبب فى إصابته بعاهة مستديمة

تعديلات قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية × 20 نقطة

تعديلات قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية × 20 نقطة

تعرف على أعمال التطوير للمحاور البديلة لشارع الهرم المقرر غلقه بالجيزة

تعرف على أعمال التطوير للمحاور البديلة لشارع الهرم المقرر غلقه بالجيزة

التعليم: نتيجة امتحان مواد الثانوية غير المضافة للمجموع تعلن مع المواد الأساسية

التعليم: نتيجة امتحان مواد الثانوية غير المضافة للمجموع تعلن مع المواد الأساسية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة