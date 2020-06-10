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حفتر يفند أكاذيب إعلام الإخوان ويبحث مع سفير ألمانيا لدى ليبيا إعلان القاهرة

الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:00 م
حفتر يفند أكاذيب إعلام الإخوان ويبحث مع سفير ألمانيا لدى ليبيا إعلان القاهرة حفتر يستقبل سفير ألمانيا لدى ليبيا
كتب: أحمد جمعة

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استقبل القائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر في مكتبه بمقر القيادة العامة بالرجمة، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا أوليفر اوفتشا؛ حيث تم خلال هذا اللقاء الحديث حول إعلان القاهرة، الذي أعلنت ألمانيا تأييده في وقت سابق، كما أثنى أوليفر على انضباطية القوات المسلحة والتزام كافة منتسبيها لأوامر القائد العام.

 

كما عبر القائد العام للجيش الليبى – بحسب بيان لمكتبه - عن شكره لجهود الدولة الألمانية المُستمرّة في دعم السلام في ليبيا، إضافة لتعبيره عن استمرار القوات المسلحة في سعيها لحفظ الوطن وسيادته ووحدة أراضيه.

 

ويأتي نشر لقاء المشير خليفة حفتر مع سفير ألمانيا لدى ليبيا بعد أكاذيب رددتها وسائل إعلام قطرية وتركية وتديرها عناصر إخوانية متشددة حول وجود انقسامات داخل الجيش الوطنى الليبى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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