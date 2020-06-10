اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 06:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"حرائق الغابات وتغير المناخ" قمة أسترالية "أونلاين".. صور

الأربعاء، 10 يونيو 2020 05:30 ص
"حرائق الغابات وتغير المناخ" قمة أسترالية "أونلاين".. صور حرائق الغابات فى أستراليا - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقدت أستراليا، قمة عامة عبر الإنترنت لبحث ظروف حرائق الغابات المتفاقمة فى البلاد، وسط التحديات الناجمة عن تغير المناخ.

ووفقا لصحيفة العين الإماراتية، تحدث خبراء ومسؤولو دفاع سابقون وخبراء من السكان الأصليين ونشطاء مناخ، الثلاثاء، في مستهل الفعالية، والتي تعد حلقة نقاش عامة افتراضية نظمها قادة الطوارئ للعمل المناخي، وهو تحالف من مسؤولي الإطفاء والطوارئ السابقين.

وقال أحد المنظمين، وهو جريج مولينز الرئيس السابق لهيئة الإطفاء في ولاية نيو ساوث ويلز: "دعونا لهذه القمة في خضم موسم حرائق غابات لم يسبق له مثيل في كانون الماضي، بسبب القلق العميق إزاء إخفاق الحكومة الاتحادية فى معالجة أزمة حرائق الغابات والمناخ".

وفي الفترة من أغسطس إلى مارس، أتت حرائق الغابات على أكثر من 12 مليون هكتار في أستراليا، ودمرت أكثر من 3000 منزل وقتلت 33 شخصا في ست من الولايات والأقاليم الثمانية في البلاد.

كما تسبب الدخان الناتج عن الحرائق في انخفاض جودة الهواء ووفاة مئات الأشخاص.

وقال كين بيملوت، الرئيس السابق لإدارة مكافحة الحرائق في كاليفورنيا في الولايات المتحدة إن الحرائق اشتعلت "في أماكن لم نعتقد قط أنه سوف يكون من الممكن أن تشتعل بها"، مضيفا أنه بسبب مواسم الحرائق الأطول، والني تستمر غالبا طوال العام، تواجه إدارات الإطفاء تحديات لتقاسم الموارد.

وذكرت شيريل دورانت، رئيسة إدارة الاستعداد في وزارة الدفاع سابقا، أن الجيش يعتبر تغير المناخ عاملا يضاعف التهديد.

وقالت: "يخلق تغير المناخ العديد من بؤر التوتر التي يمكن أن تحدث الصراع في المستقبل".

من جهتها، أكدت ليسلي هيوز، أستاذة علم المناخ في جامعة ماكواري، إن الحكومات جيدة للغاية في الاستماع إلى العلماء بشأن جائحة كورونا، قائلة "ليتها تفعل ذلك مع علوم المناخ أيضا".  


حرائق الغابات

تغير المناخ

استراليا

اخبار استراليا

غابات استراليا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إيران أزمات متلاحقة..حرائق غابات تأكل الأخضر واليابس غرب البلاد واقتصاد مأزوم بالوباء.. وزير المالية:خسرنا 15% من الناتج المحلى.. ويدعو لوضع ميزانية غير نفطية.. والصحة تسجل 2364 إصابة و72 وفاة خلال 24 ساعة..صور

الإثنين، 08 يونيو 2020 04:00 ص

الاتحاد الأوروبى يعزز أسطوله الجوى لمواجهة حرائق الغابات الصيف المقبل

الجمعة، 05 يونيو 2020 02:05 م

حريق غابات يتوسع فى أكبر متنزه وطنى ببولندا

الأربعاء، 22 أبريل 2020 05:47 م

مخاوف من رماد إشعاعى مع استمرار حرائق الغابات بمنطقة تشيرنوبل بأوكرانيا

الثلاثاء، 21 أبريل 2020 09:06 م

حرائق الغابات تقترب كثيرا من مفاعل تشيرنوبل النووي المهجورة

الثلاثاء، 14 أبريل 2020 06:00 ص

باحثون: حرائق الغابات بأستراليا جرس إنذار لتنبيه العالم بالتغير المناخي

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 10:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد قليل.. استكمال محاكمة متهمين بخلية "اللجان النوعية المتقدمة"

بعد قليل.. استكمال محاكمة متهمين بخلية "اللجان النوعية المتقدمة"

تعرف على مواعيد تقديم المستندات لمعاونى مجلس الدولة لدفعات 2014 و 2015

تعرف على مواعيد تقديم المستندات لمعاونى مجلس الدولة لدفعات 2014 و 2015

انتهاء اليوم الـ77 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ77 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

9 حالات يجوز فيها لـ"محكمة النقض" الرجوع عن أحكامها.. تعرف عليها

9 حالات يجوز فيها لـ"محكمة النقض" الرجوع عن أحكامها.. تعرف عليها

‎التضامن تواصل اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

‎التضامن تواصل اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

3 اتهامات وجهها برلمانى أوروبى إلى تركيا لوقف المساعدات المالية عنها

3 اتهامات وجهها برلمانى أوروبى إلى تركيا لوقف المساعدات المالية عنها

لطلاب الثانوية العامة.. 10 خطوات هامة يجب اتباعها خلال أداء الامتحانات

لطلاب الثانوية العامة.. 10 خطوات هامة يجب اتباعها خلال أداء الامتحانات

تصل للسجن 10 سنوات.. عقوبة من يعتدى على آخر ويتسبب فى إصابته بعاهة مستديمة

تصل للسجن 10 سنوات.. عقوبة من يعتدى على آخر ويتسبب فى إصابته بعاهة مستديمة

تعديلات قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية × 20 نقطة

تعديلات قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية × 20 نقطة

تعرف على أعمال التطوير للمحاور البديلة لشارع الهرم المقرر غلقه بالجيزة

تعرف على أعمال التطوير للمحاور البديلة لشارع الهرم المقرر غلقه بالجيزة

التعليم: نتيجة امتحان مواد الثانوية غير المضافة للمجموع تعلن مع المواد الأساسية

التعليم: نتيجة امتحان مواد الثانوية غير المضافة للمجموع تعلن مع المواد الأساسية

الأوقاف: إحلال وتجديد وفرش 11 ألف و336 مسجد بتكلفة أكثر 3 مليار جنيه

الأوقاف: إحلال وتجديد وفرش 11 ألف و336 مسجد بتكلفة أكثر 3 مليار جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة