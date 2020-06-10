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حبس 6 متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي 15 يومًا احتياطيًا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 01:03 م
حبس 6 متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي 15 يومًا احتياطيًا حبس - ارشيفية
كتبت ـ أمنية الموجى

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قررت النيابة العامة، حبس 6 متهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور،  يشار إلي أن النيابة أسندت للمتهمين بالقضية ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها. 

المتهمون بالقضية ، وهم كل من "أ. م"، و"ح. ع"، و"ر. ح"، و"م. ف"، و"م. س"، وح. م"، وجهت النيابة إليهم  اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ويواجه المتهمين بالقضية بارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام. 

 

 


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