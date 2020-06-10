اليوم السابع
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حبس 4 عاطلين لتنقيبهم عن الآثار داخل عقار فى الخليفة

الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:23 ص
حبس 4 عاطلين لتنقيبهم عن الآثار داخل عقار فى الخليفة تنقيب عن الاثار - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بأعمال حفر بأحد العقارات فى منطقة الخليفة، بقصد التنقيب عن الآثار، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بلاغا بورود معلومات لوحده البحث الجنائى بقسم شرطة الخليفة بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم، وبالانتقال أمكن ضبط 4 عاطلين مقيمين بدائرة القسم، حال قيامهم بأعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بذات العقار المشار إليه ملك اثنين من المتهمين، وعثر بداخلها على حفرة قطرها (1 متر بعمق 5 أمتار، أدوات الحفر والتنقيب).

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن المادة 49 بالدستور تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شئ منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم، بينما القانون رقم 117 لسنة 1983 نص فى الماده 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.


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