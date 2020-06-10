اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 04:12 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس سائق لحيازته 60 طربة حشيش فى الإسكندرية

الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:47 م
حبس سائق لحيازته 60 طربة حشيش فى الإسكندرية حشيش - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمر المستشار حسن أباظة رئيس نيابة برج العرب بالإسكندرية بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 60 طربة حشيش بقصد الاتجار، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوى للفحص.

تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط ادارة مكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام سائق، بمزاولة نشاط إجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة على عملائه بمعظم دوائرة المدينة.

تم عمل كمين بمعرفة ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، وألقى القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على 60 طربة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار بها على عملائه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات نجح على مدار أربع سنوات، فى إزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة ، و98 طنا من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرصا مخدرا، بإجمالى قضايا 178760 ارتكبها 196602 متهم، فضلا عن ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية، و66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط 451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، حيث أجرت الوزارة تحديثا شاملا للبنية الأساسية ، والمقومات اللوجستية والمادية خلال الأعوام الأربعة السابقة، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة ، فتم إنشاء وتطوير 130 منشأة شرطية، تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بـ 9412 مركبة جديدة، و1021 مينى باص مدرع ومصفح، و 729 سيارة نجدة، و1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب، و2166 بيك أب ودفع رباعى، و377 لورى ومينى باص، و1420 موتوسيكل خدمة شاقة، و515 مقطورة وكاسحة، ساهمت فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى.

 

 

 

 


الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مخدرات

حشيش

مدير امن الاسكندرية

سائق بحوزته حشيش

نيابة برج العرب

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى: تراجع المعدل السنوى للتضخم إلى 1.5% فى مايو

البنك المركزى: تراجع المعدل السنوى للتضخم إلى 1.5% فى مايو

الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بموقف حاسم تجاه تجاوزات رئيس الزمالك

الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بموقف حاسم تجاه تجاوزات رئيس الزمالك

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

مرشد بيبلغ عننا.. عذبوه حتى شعر بالموت رغم إعاقته.. ساعة شيطان "فيديو"

مرشد بيبلغ عننا.. عذبوه حتى شعر بالموت رغم إعاقته.. ساعة شيطان "فيديو"

نائب تركي لـ اليوم السابع: أردوغان يخفى جنازات الجنود الأتراك ممن لقوا حتفهم بليبيا

نائب تركي لـ اليوم السابع: أردوغان يخفى جنازات الجنود الأتراك ممن لقوا حتفهم بليبيا

الأزمة المالية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا فى بى إن سبورتس

الأزمة المالية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا فى بى إن سبورتس

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال خلال اجتماعها الأسبوع الجارى

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال خلال اجتماعها الأسبوع الجارى

الصحة العالمية : أصحاب فصيلة الدم "A"ليسوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا

الصحة العالمية : أصحاب فصيلة الدم "A"ليسوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا

الرى: من الصعب وصف اجتماع سد النهضة بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى نتيجة

الرى: من الصعب وصف اجتماع سد النهضة بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى نتيجة

الصحة العالمية: الوقت ليس مناسبا للتخلى عن الحذر الكامل فى مواجهة كورونا

الصحة العالمية: الوقت ليس مناسبا للتخلى عن الحذر الكامل فى مواجهة كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة