اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 08:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة ماكينات الرى بكفر صقر بالشرقية

الأربعاء، 10 يونيو 2020 08:07 ص
حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة ماكينات الرى بكفر صقر بالشرقية اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

قررت نيابة كفر صقر، بإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية،حبس تشكيل عصابى  مكون من عاطلين، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة ماكينات رى الأراضى الزراعية، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

وكان قد تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من  عدد من الأهالي بنطاق مركز كفر صقر، بسرقة ماكينات الري، وبعد تكثيف الجهود أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة كفر صقر بالشرقية قيام "عاطلين - "لأحدهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة ماكينات رى الأراضى الزراعية، تم ضبطهما وبحوزة  الأول (بندقية خرطوش - 3 طلقات من ذات العيار) ، وبمواجهتهما قررا لارتكابهما (6) حوادث بدائرة المركز ، وتم بإرشاد هما ضبط المسروقات.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بكفر صقر، تمكنت منذ أيام من السيطرة علي مشاجرة بقرية تليجة، دائرة المركز وتم القبض علي 30 شخصا بتهمة البلطجة، بعد وفاة أحد الشباب، تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب مشاجرة  أمس، بين عائلتي " م " وال ع"  بسبب خلافات الجيرة وأسفرت عن إصابة " صالح م ح" 31سنة من أبناء عائلة " ال ع" متأثرا بإصابته بالرأس وتوفي داخل المستشفي .

 

بعد علم أبناء عائلة" ال ع"  بوفاة ابنهم توجه عدد من أبناء العائلة إلي منزل العائلة الثانية وأشعلوا النيران في المنزل، وتوجهت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة علي النيران التي نشبت بمنزل المتهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية السيطرة علي الأوضاع بالقرية، وتم ضبط المتهم

 

 


مصر

اخبار مصر

الشرقية

تشكيل عصابي

ماكينات الري

كفر صقر

نيابة كفر صقر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شيخ "الرفاعية" ردا على برهامى بعد وصفه الحضرة الصوفية بـ"البدعة": مثير للفتنة

شيخ "الرفاعية" ردا على برهامى بعد وصفه الحضرة الصوفية بـ"البدعة": مثير للفتنة

بعد قليل.. استكمال محاكمة متهمين بخلية "اللجان النوعية المتقدمة"

بعد قليل.. استكمال محاكمة متهمين بخلية "اللجان النوعية المتقدمة"

تعرف على مواعيد تقديم المستندات لمعاونى مجلس الدولة لدفعات 2014 و 2015

تعرف على مواعيد تقديم المستندات لمعاونى مجلس الدولة لدفعات 2014 و 2015

انتهاء اليوم الـ77 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ77 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

9 حالات يجوز فيها لـ"محكمة النقض" الرجوع عن أحكامها.. تعرف عليها

9 حالات يجوز فيها لـ"محكمة النقض" الرجوع عن أحكامها.. تعرف عليها

‎التضامن تواصل اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

‎التضامن تواصل اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

3 اتهامات وجهها برلمانى أوروبى إلى تركيا لوقف المساعدات المالية عنها

3 اتهامات وجهها برلمانى أوروبى إلى تركيا لوقف المساعدات المالية عنها

لطلاب الثانوية العامة.. 10 خطوات هامة يجب اتباعها خلال أداء الامتحانات

لطلاب الثانوية العامة.. 10 خطوات هامة يجب اتباعها خلال أداء الامتحانات

تصل للسجن 10 سنوات.. عقوبة من يعتدى على آخر ويتسبب فى إصابته بعاهة مستديمة

تصل للسجن 10 سنوات.. عقوبة من يعتدى على آخر ويتسبب فى إصابته بعاهة مستديمة

تعديلات قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية × 20 نقطة

تعديلات قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية × 20 نقطة

تعرف على أعمال التطوير للمحاور البديلة لشارع الهرم المقرر غلقه بالجيزة

تعرف على أعمال التطوير للمحاور البديلة لشارع الهرم المقرر غلقه بالجيزة

التعليم: نتيجة امتحان مواد الثانوية غير المضافة للمجموع تعلن مع المواد الأساسية

التعليم: نتيجة امتحان مواد الثانوية غير المضافة للمجموع تعلن مع المواد الأساسية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة