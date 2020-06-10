حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة ماكينات الرى بكفر صقر بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة كفر صقر، بإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية،حبس تشكيل عصابى مكون من عاطلين، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة ماكينات رى الأراضى الزراعية، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

وكان قد تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من عدد من الأهالي بنطاق مركز كفر صقر، بسرقة ماكينات الري، وبعد تكثيف الجهود أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة كفر صقر بالشرقية قيام "عاطلين - "لأحدهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة ماكينات رى الأراضى الزراعية، تم ضبطهما وبحوزة الأول (بندقية خرطوش - 3 طلقات من ذات العيار) ، وبمواجهتهما قررا لارتكابهما (6) حوادث بدائرة المركز ، وتم بإرشاد هما ضبط المسروقات.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بكفر صقر، تمكنت منذ أيام من السيطرة علي مشاجرة بقرية تليجة، دائرة المركز وتم القبض علي 30 شخصا بتهمة البلطجة، بعد وفاة أحد الشباب، تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب مشاجرة أمس، بين عائلتي " م " وال ع" بسبب خلافات الجيرة وأسفرت عن إصابة " صالح م ح" 31سنة من أبناء عائلة " ال ع" متأثرا بإصابته بالرأس وتوفي داخل المستشفي .

بعد علم أبناء عائلة" ال ع" بوفاة ابنهم توجه عدد من أبناء العائلة إلي منزل العائلة الثانية وأشعلوا النيران في المنزل، وتوجهت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة علي النيران التي نشبت بمنزل المتهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية السيطرة علي الأوضاع بالقرية، وتم ضبط المتهم