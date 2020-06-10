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حبس المتهمين بسرقة شاشة من داخل إحدى المدارس بالشرقية

الأربعاء، 10 يونيو 2020 01:51 م
حبس المتهمين بسرقة شاشة من داخل إحدى المدارس بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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قررت نيابة قسم أول الزقازيق، برئاسة أحمد رجب، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، حبس المتهمين بسرقة شاشة من داخل إحدى المدارس دائرة قسم أول الزقازيق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا لقسم شرطة أول الزقازيق، من مدير وعامل بإحدى المدارس بدائرة القسم، باكتشاف الثانى سرقة شاشة " مُثبت عليها كاميرا " من داخل أحد الفصول بإحدى المدارس الكائنة بدائره القسم .

وقد تبين من الفحص عدم وجود آثار عنف بأبواب المدرسة ، تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة عاطلين - "لهما معلومات جنائية"، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما للواقعة وقيامهما بالقفز من أعلى سور المدرسة وسرقة الشاشة من أحد الفصول وبيع المسروقات لعميلهما سئ النية (عاطل – "له معلومات جنائية") بمبلغ 4 آلاف جنيه.

باستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف، وتم بإرشاده ضبط المسروقات وتم إحالتهم للنيابة العامة.

 وفى سياق متصل قررت نيابة كفر صقر، بإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية ، حبس تشكيل عصابى مكون من عاطلين، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة ماكينات رى الأراضى الزراعية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكان قد تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من عدد من الأهالى بنطاق مركز كفر صقر، بسرقة ماكينات الري، وبعد تكثيف الجهود أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة كفر صقر بالشرقية قيام "عاطلين - "لأحدهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة ماكينات رى الأراضى الزراعية، تم ضبطهما وبحوزة الأول (بندقية خرطوش - 3 طلقات من ذات العيار) ، وبمواجهتهما قررا بإرتكابهما (6) حوادث بدائرة المركز ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات.

 

 

 

 


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