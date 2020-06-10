جونسون: 245 وفاة جديدة بكورونا فى بريطانيا ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 41128

كتب محمد عبد العظيم

أعلن رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، عن تسجيل 245 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 41128، وذلك وفق خبر عاجل.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد، يواصل انتشاره فى مختلف دول العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 7 ملايين إصابة، وتخطت الوفيات حاجز 414 ألف حالة، وفى هذا السياق تعمل شركات الادوية والجهات المعنية، بشكل سريع من أجل التوصل إلى لقاح أو علاج لفيروس كورونا المستجد فى أقرب وقت ممكن.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن تسجيل 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد الإصابات 33823، وفيما تم تسجيل 4 وفيات و1716 إصابة جديدة.

وكذلك أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8455، وسجلت روسيا 8404 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 216 وفاة،

وسجلت عمان 689 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، وقالت وزارة الصحة الإندونيسية، انه تم تسجيل 36 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1959، واعلنت الصحة السعودي عن تسجيل 3717 إصابة جديدة بكورونا و1615 حالة شفاء.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء من "أزمة غذائية عالمية" تكون تبعاتها بعيدة الأمد بالنسبة لـ"مئات ملايين الأطفال والبالغين"، إذا لم يتم بذل أي جهود لتخفيف عواقب وباء كوفيد 19.