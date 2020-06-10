اليوم السابع
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جونسون: بريطانيا يجب أن تتمكن من إثارة مسألتى هونج كونج وكورونا مع الصين

الأربعاء، 10 يونيو 2020 01:40 م
جونسون: بريطانيا يجب أن تتمكن من إثارة مسألتى هونج كونج وكورونا مع الصين بوريس جونسون
رويترز

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء، إنه يجب أن تكون بريطانيا قادرة على التحدث بصراحة بشأن "مخاوف خطيرة" تتعلق بمنشأ مرض كوفيد-19 وبهونج كونج وبالبنية التحتية الحساسة للبلاد مع الصين.

وأضاف أمام البرلمان "يجب أن نشعر بحرية كاملة في إثار هذه القضايا بصوت عال وبوضوح مع بكين وهذا ما سنستمر في القيام به".

وكان قد قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، إن أفراد الأطقم الطبية يقفون في الخطوط الأمامية لمحاربة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وأضاف جونسون في تصريحات نشرت على حسابه الشخصي على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "يجب علينا جميعا أن نتذكر أولئك الذين يقفون في الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس كورونا".


جونسون

كورونا

الصين

هونج كونج

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