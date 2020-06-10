اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:32 م
خالد صلاح
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جهاز الأمن الفدرالى الروسى يحبط عملاً إرهابياً فى جمهورية القرم

الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:17 م
جهاز الأمن الفدرالى الروسى يحبط عملاً إرهابياً فى جمهورية القرم الشرطة الروسية
أ ش أ

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أعلن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، اليوم الأربعاء، عن إحباطه تنفيذ عمل إرهابى فى مدينة سيمفيروبول بجمهورية القرم، واعتقال خمسة متطرفين كانوا يعدون لتفجير فى إحدى الأسواق التجارية.
وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي للجهاز -وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية- : "تم منع هجوم إرهابي في مدينة سيمفيروبول بجمهورية القرم. المعتقلون هم خمسة مواطنين روس. وكان المعتقلون يعدون لتفجير عبوة ناسفة يدوية الصنع في أحد أسواق مركز الجمهورية، كما روجوا أيديولوجية الإرهاب والتطرف على الإنترنت".
وأشار البيان إلى أنه تم العثور على قنابل يدوية الصنع وأسلحة نارية وبيضاء.


روسيا

جهاز الأمن الفيدرالى الروسى

الحكومة الروسية

جمهورية القرم

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