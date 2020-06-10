جنايات الإسكندرية تؤجل قضية رشوة برلمانى ورئيسة حى وسط إلى 11 يوليو

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة 22، برئاسة المستشار وحيد صبري شريف، وعضوية المستشارين طارق حافظ الهريدي، وأيمن بديع فلتس بناء على طلب دفاع المتهمين تأجيل قضية اتهام رئيس حي وسط الإسكندرية السابق، وعضو مجلس شعب وآخرين، بتلقي رشوة لإنهاء بعض الأعمال بالمخالفة للقانون، إلى جلسة 11 يوليو المقبل.

كان المستشار مسعد أبو سعدة، رئيس المكتب الفني لمحاكم إستئناف الاسكندرية، قد أحالت القضية للمحاكمة بعد توجيه الاتهام لرئيس حي وسط، الباحثة القانونية بالحي، وآخرين، بتلقي رشوة لتسهيل إزالة وهدم المنشآت الآيلة للسقوط بالأمر المباشر، كذلك هدم عقارات دون وجه حق.

وأثبتت التحقيقات قيامهما بأخذ مبلغ 250 ألف جنيه من أحد المقاولين لإسناد إزالة وهدم منشآت آيلة للسقوط بالأمر المباشر مخالفة للقانون، وتحصلهما على مبلغ 500 ألف جنيه لإدراج أحد العقارات ضمن العقارات الآيلة للسقوط بنطاق الحي لتسهيل هدمه، وتحصلهما على مبلغ 2 مليون جنيه نظير التغاضي عن تخريب أحد العقارات.

وتمنت الاتهامات التغاضي عن تخريب عقار بنطاق الحي والحصول على 400 ألف جنيه لغض الطرف، كما أثبتت التحقيقات اشتراك عضو مجلس نواب معهما، في تسهيل حصولهما على رشوة من المقاولين واجتزاء جزء من المبالغ لنفسه حيث كان الواسطة بينهما وبين المقاولين للحصول على مبلغ مليون ونصف نظير تخصيص أراضي لمقابر استثمارية بمنطقة أبيس.

أما باقي المتهمين وعددهم 13 متهماً، جميعهم قاموا بتقديم الرشوة لموظف عمومي لتسهيل أمور مخالفة للقانون.