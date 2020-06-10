اليوم السابع
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جراء انتشار فيروس كورونا.. إسرائيل تمدد إغلاق مجالها الجوي إلى 1 يوليو

الأربعاء، 10 يونيو 2020 06:07 م
جراء انتشار فيروس كورونا.. إسرائيل تمدد إغلاق مجالها الجوي إلى 1 يوليو مطار- ارشيفية
كتب- هاشم الفخراني

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أبلغت إدارة مطار بن جوريون اليوم الأربعاء جميع شركات الطيران الأجنبية، أن حظر دخول الأجانب إلى إسرائيل تم تمديده إلى 1 يوليو، بما يشمل المسافرين فى رحلات انتقالية.

 

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المسافرين الذين لديهم تصاريح، سيسمح لهم بالدخول، لكن بدون التصريح فان مسؤولية عودة المسافرين ستكون من مسؤولية شركة الطيران 

 

وفى نهاية الاسبوع الماضى اعلنت لجنة العاملين فى الموانئ الاسرائيلية على توقيف تام لجميع عمليات الإقلاع والهبوط إلى أجل غير مسمى باستثناء الرحلات الداخلية، ورحلات التدريب.

 

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ، تسجيل 148 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بفيروس كورونا مما يرفع العدد الإجمالى للإصابات فى البلاد إلى 18,180 إصابة، بينهم 299 حالة وفاة.

 

وأوضحت وزارة الصحة فى بيان نشرته "هأارتس" أن من بين عدد الاصابات توجد 31 حالة خطيرة منهم 24 شخصًا يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، مضيفة أن 41 شخصًا حالتهم متوسطة، بينما تماثل 15,159 شخصًا للشفاء. مشيرة إلى أن عدد المرضى الحاليين الفعليين) هو 2,722 حالة.

 

وأشارت الوزارة فى بيانها إلى أن 111 مصابًا يتلقى العلاج بالمستشفيات من ضمنهم الحالات الخطيرة والمتوسطة، فيما يخضع 2611 مصابًا للعلاج المنزلى والفنادق التى أُعدت لمصابى كورونا.

 

وكشفت بيانات شبه رسمية نشرتها صحيفة" معاريف" الإسرائيلية النقاب عن أن أنه على الرغم من عودة 300 ألف إسرائيلى إلى أعمالهم خلال الأسابيع الأخيرة، بعد تخفيف الحكومة الإسرائيلية القيود التى فرضتها، نتيجة انتشار فيروس كورونا إلا أن هناك 900 ألف عاطل ما زالوا ضمن البطالة.

 

وأوضحت الصحيفة أن هذا العدد يشمل عاطلين ومجبورين على إجازات قسرية ، حيث تسببت أزمة فيروس كورونا بتعطل أكثر من مليون و200 ألف عامل فى إسرائيل.


إسرائيل

تل ابيب

مطار بن جورويون

سفر

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