جامعة هارفارد تنتقد الصحة العالمية لتصريحاتها بعدم انتقال العدوى من المصاب بكورونا دون أعراض

كتبت نهير عبد النبى

قالت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة أن لديها شكوك في صعوبة احتواء الفيروس بسبب عدم ظهور علامات على الأشخاص مثل الحمى أو السعال أو ضيق التنفس

وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية، قالت الدكتورة ماريا فان كيرخوف ، رئيسة وحدة الأمراض والأمراض الحيوانية الناشئة في منظمة الصحة العالمية ، في مؤتمر صحفي: "من البيانات المتوفرة لدينا ، لا يزال من النادر أن ينتقل شخص عديم الأعراض فعليًا إلى شخص ثانوي".

لكن رد عليهم باحثين من جامعة هارفارد يقولون إن العديد من الأدلة تشير إلى أن أولئك الذين ليس لديهم أعراض يمكن أن ينشروا الفيروس التاجي بسهولة.

وخلال المؤتمر الصحفي الإخباري ، قالت فان كيركهوف إن منظمة الصحة العالمية لديها شكوك حول انتشار الأعراض دون أن تأتي التقارير من أجهزة تتبع الاتصال.

"لدينا عدد من التقارير من دول تقوم بتعقب اتصالات مفصل للغاية"، إنهم يتابعون حالات بدون أعراض، و يتابعون اختلاطهم بالناس ولا يجدون انتقالًا ثانويًا لذلك من النادر جدا انتقاله ".

إذا لم يكن الانتشار غير المصحوب بأحد الطرق الرئيسية لانتشار الفيروس التاجي ، فقد يجعل هذا الناس يتساءلون عن سبب إبعاد الناس اجتماعياً وارتداء الأقنعة.

ومع ذلك ، قال معهد الصحة العالمية في جامعة هارفارد إن الأبحاث تظهر أن الأشخاص الذين لا يعانون من أعراض COVID-19 ينشرون المرض وأن "منظمة الصحة العالمية تثير الارتباك من خلال اقتراح خلاف ذلك".

وبحسب المجموعة ، استند تعليق منظمة الصحة العالمية إلى "أدلة من الدول الأعضاء" لم تتم مشاركتها بعد مع المجتمع العلمي، وقال مدير معهد الصحة العالمية بجامعة هارفارد لـ DailyMail.com: "من الواضح أن مسألة ما إذا كان يمكن نشر الأعراض أم لا أمر بالغ الأهمية للسيطرة على ذلك".

وقال إن حوالي واحد من كل خمسة أشخاص يصابون بـ COVID-19 ، المرض الذي يسببه الفيروس ، لا تظهر عليهم أعراض، إنهم يشعرون بأنهم بخير طوال مسار المرض، "أود أن أقول أن هناك أدلة جيدة على أن الأشخاص المصابين ، الذين ليس لديهم أعراض ويشعرون بأنهم بخير ، يمكنهم نشر العدوى".

إنه يردد تعليقات مماثلة أدلى بها مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، الدكتور روبرت ريدفيلد ، في أبريل، في ذلك الوقت ، قال إن هذا يفسر كيف استمرت الحالات في الانتشار في جميع أنحاء البلاد حتى مع اتخاذ تدابير صارمة للتشتيت الاجتماعي.

في الواقع ، قال ريدفيلد إن الأشخاص عديمي الأعراض يمكنهم التخلص من الفيروس لمدة تصل إلى 48 ساعة قبل ظهور أي أعراض، وإن الناس بحاجة إلى مواصلة اتباع احتياطات السلامة التي أوصت بها الوكالات الصحية والأخصائيون الطبيون.

وقال "نحن بحاجة إلى الاستمرار في ارتداء الأقنعة ، والإبعاد الاجتماعي وغسل اليدين".

"إذا كانت لدى منظمة الصحة العالمية بيانات ، فإنها بحاجة إلى مشاركتها وشرح سبب تغيير ذلك ، لكنني لا أعتقد حقًا أنها ستقوم بذلك أو ستتغير توقع عودة أكثر صراحة من تعليقاتهم خلال الـ 24 ساعة القادمة.