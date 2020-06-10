اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 07:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة سوهاج تعلن المراكز الأولى فى مسابقة "أنشطتنا فى بيتنا".. صور

الأربعاء، 10 يونيو 2020 06:28 م
جامعة سوهاج تعلن المراكز الأولى فى مسابقة "أنشطتنا فى بيتنا".. صور جامعة سوهاج تعلن المراكز الأولى فى مسابقة "أنشطتنا فى بيتنا"
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج عن جوائز مسابقة أنشطتنا في بيتنا والتي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية على مدار شهرين، وشارك فيها طلبة وطالبات الجامعة عبر الفيديو كونفرانس .

وقال عزيز إن الجامعة حرصت على إقامة هذه المسابقة في إطار رعايتها لأبنائها من الطلاب في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا، ولتشجيعهم على الاستمرارية في ممارسة تلك الأنشطة من منازلهم .

ومن جانبه أوضح الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المسابقة شارك فيها 300 طالب وطالبة تنافسوا في 6 مجالات أون لاين، تم تصفيتهم خلال التصفيات الاولية، وفاز 57 طالبا وطالبة بالمراكز الثلاثة الأولى في كل مجال مشيدا بدور العاملين بالادارة العامة لرعاية الشباب على حسن عملية التنظيم.

وأضاف صبري إبراهيم القائم بعمل مدير الادارة العامة لرعاية الشباب، ان الانشطة التي تم التنافس فيها هي " الثقافية، الاجتماعية، الدينية، الفنية، الرياضية، الخدمة العامة والجوالة، مشيرا الى حرص رئيس الجامعة على حضور جانب كبير من تلك المسابقات ومشاركته للطلاب خلال تاديتهم الانشطة عبر تقنية الفيديو كونفرانس .

يذكر ان لجنة التحكيم في الانشطة المختلفة ضمت الشيخ حامد بيومي، الدكتور خالد فؤاد للنشاط الديني، الشاعر جميل عبد الرحمن، والدكتور  ياسر محمد حسن في مجال الشعر، الدكتورة نجلاء عبد الغفار، حسام عبد العال في مجال النشاط الفني، الدكتورة فاطمة الزهراء في مسابقة المراسل الصحفي، الدكتور محمود ابو المجد، صلاح حامد لمسابقة تصميم بوستر، الدكتورة زينب محمود علي في مسابقة اشغال فنية وفنون تشكيلية، محمود ابراهيم في مجال التمثيل الفردي، محمد صادق في مجال الخدمة، العامة وتنمية مجتمع، الدكتور رأفت الخطيب، والدكتور محمد اسماعيل محمد في مجال الابحاث العلمية، الدكتور خلف همام في مسابقة الخيال العلمي، الدكتور محمد حشمت، علاء عاطف في مسابقة الفيلم القصير، واخير الدكتور حمدي عمر والدكتور محمد توفيق في مجال البحوث الاجتماعية .

WhatsApp Image 2020-06-10 at 4.20.41 PM
 
WhatsApp Image 2020-06-10 at 4.20.42 PM
 
WhatsApp Image 2020-06-10 at 4.20.44 PM
 
WhatsApp Image 2020-06-10 at 4.21.55 PM
 
WhatsApp Image 2020-06-10 at 4.23.06 PM

سوهاج

جامعة سوهاج

اخبار مصرية

اخبار مصر

رئيس جامعة سوهاج

انشطه طلابية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يوجه بتوفير أقصى درجات التأمين لطلاب الثانوية العامة بالامتحانات

السيسى يوجه بتوفير أقصى درجات التأمين لطلاب الثانوية العامة بالامتحانات

ترامب يرحب في اتصال مع السيسى بجهود مصر لتحقيق التسوية السياسية بليبيا

ترامب يرحب في اتصال مع السيسى بجهود مصر لتحقيق التسوية السياسية بليبيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 10-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 10-6-2020

السيسى 6 سنوات عمل وكفاح.. 7.2مليار قدم مكعب يوميا.. حقل «ظهر» عملاق إنتاج الغاز يضع مصر على خريطة الإنتاج العالمية.. 6 سنوات فقط تحولت مصر من مستورد للغاز إلى الاكتفاء الذاتى مع فائض يوفر التزاماتها التصديرية

السيسى 6 سنوات عمل وكفاح.. 7.2مليار قدم مكعب يوميا.. حقل «ظهر» عملاق إنتاج الغاز يضع مصر على خريطة الإنتاج العالمية.. 6 سنوات فقط تحولت مصر من مستورد للغاز إلى الاكتفاء الذاتى مع فائض يوفر التزاماتها التصديرية

النظرة لجنود أردوغان إرهاب.. الشرطة التركية تحتجز ناشطة حقوقية نظرت لضابط

النظرة لجنود أردوغان إرهاب.. الشرطة التركية تحتجز ناشطة حقوقية نظرت لضابط

البنك المركزى: تراجع المعدل السنوى للتضخم إلى 1.5% فى مايو

البنك المركزى: تراجع المعدل السنوى للتضخم إلى 1.5% فى مايو

الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بالتدخل فى الأزمة مع رئيس الزمالك

الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بالتدخل فى الأزمة مع رئيس الزمالك

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

مرشد بيبلغ عننا.. عذبوه حتى شعر بالموت رغم إعاقته.. ساعة شيطان "فيديو"

مرشد بيبلغ عننا.. عذبوه حتى شعر بالموت رغم إعاقته.. ساعة شيطان "فيديو"

نائب تركي لـ اليوم السابع: أردوغان يخفى جنازات الجنود الأتراك ممن لقوا حتفهم بليبيا

نائب تركي لـ اليوم السابع: أردوغان يخفى جنازات الجنود الأتراك ممن لقوا حتفهم بليبيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة