اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 08:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

جارديان: البرلمان الأوروبى يستخدم حق النقض ضد أى صفقة بريكست لا تضمن المنافسة

الأربعاء، 10 يونيو 2020 07:43 م
جارديان: البرلمان الأوروبى يستخدم حق النقض ضد أى صفقة بريكست لا تضمن المنافسة بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه البرلمان الأوروبي يمكن أن يستخدم حق النقض ضد أي صفقة تجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تفتقر إلى ضمانات "قوية" لحماية المنافسة العادلة والمعايير القوية على البيئة وحقوق العمال ، وفقًا لوثيقة مسربة.

ويؤكد مشروع القرار ، الذي أطلع عليه الجارديان ، والذي سيطرح للتصويت يوم الجمعة ، التهديد الضمني لعرقلة الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. يحث النص الحكومة البريطانية على "مراجعة موقفها التفاوضي" ، وينص على أن تكافؤ الفرص هو "الشرط الضروري للبرلمان الأوروبي لمنح موافقته على اتفاقية تجارية مع المملكة المتحدة".

وأوضحت الصحيفة أن المجال المتكافئ - المعايير المشتركة بشأن البيئة وحقوق العمال والدعم الحكومي للشركات - يعد أحد العوائق الرئيسية لمحادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي ساهمت في الطريق المسدود الحالي.

ويبرز نص البرلمان المساح الضيقة للمناورة المتاحة لكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ، ميشيل بارنييه ، الذي ألمح الأسبوع الماضي إلى امتياز محتمل بشأن مساعدة دول الاتحاد الأوروبى - القواعد التي تحد من الدعم الحكومي للشركات. ورفض بارنييه أن يدعم علانية مطلب الاتحاد الأوروبي المبدئى بوجوب كتابة القواعد الأوروبية بشأن مساعدة الدول في قانون المملكة المتحدة.

ومع ذلك ، ينص قرار البرلمان على وجوب حماية معايير الاتحاد الأوروبي لتجنب "السباق نحو القاع" ، بينما يكشف عن ضعف بسيط للهروب من موقف الاتحاد الأوروبي لمطابقة قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن مساعدة الدول - ما يسمى "الانحياز الديناميكي".

قللت مصادر بروكسل من الحديث عن حل وسط وشيك حول القضية الحاسمة لمساعدة الدول.

 

ويريد مسؤولو الاتحاد الأوروبي التوصل إلى نهج مشترك بشأن مساعدة الدول بمعنى أن تتحرك المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي معا في تكييف القواعد استجابة للتوقعات الاقتصادية.

 

في الأسابيع الأخيرة ، تم رفع العديد من القيود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على عمليات إنقاذ الشركات والإعانات استجابة لفيروس كورونا. ترغب بروكسل في ضمان تنسيق مماثل بين قواعد مساعدة دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في المستقبل.

 

وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي: "لكن الجوهر غير موجود الآن". لقد قطعنا التزامات مهمة في الإعلان السياسي. لم تتابع المملكة المتحدة هذا الأمر. ومن المقلق أيضًا أنه ليس لدينا أي فكرة عما سيبدو عليه نظام مراقبة مساعدات المملكة المتحدة اعتبارًا من 1 يناير 2020. "

 

 


بريكست

المملكة المتحدة

الخروج

مفاوضات الخروج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بوريس جونسون يزور دار رعاية لكبار السن عبر الفيديو لشكرهم على مجهوداتهم

الأربعاء، 10 يونيو 2020 05:05 م

اندبندنت: بوريس جونسون لم يشارك في دقيقة صمت على فلويد

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 02:25 م

بوريس جونسون: وفاة جورج فلويد أثارت مشاعر لا يمكن تجاهلها

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 07:08 ص

قصة شغف رئيس الحكومة البريطانية برياضة الملوك.. بوريس جونسون يخطف ساعات من أعباء الحكم لممارسة التنس وسط أزمات بريكست وكورونا.. وانتقادات لممارسة رياضته المفضلة فى منزل السفير الأمريكى بلندن

الإثنين، 08 يونيو 2020 08:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ78 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ78 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

السيسى يوجه بتوفير أقصى درجات التأمين لطلاب الثانوية العامة بالامتحانات

السيسى يوجه بتوفير أقصى درجات التأمين لطلاب الثانوية العامة بالامتحانات

ترامب يرحب في اتصال مع السيسى بجهود مصر لتحقيق التسوية السياسية بليبيا

ترامب يرحب في اتصال مع السيسى بجهود مصر لتحقيق التسوية السياسية بليبيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 10-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 10-6-2020

السيسى 6 سنوات عمل وكفاح.. 7.2مليار قدم مكعب يوميا.. حقل «ظهر» عملاق إنتاج الغاز يضع مصر على خريطة الإنتاج العالمية.. 6 سنوات فقط تحولت مصر من مستورد للغاز إلى الاكتفاء الذاتى مع فائض يوفر التزاماتها التصديرية

السيسى 6 سنوات عمل وكفاح.. 7.2مليار قدم مكعب يوميا.. حقل «ظهر» عملاق إنتاج الغاز يضع مصر على خريطة الإنتاج العالمية.. 6 سنوات فقط تحولت مصر من مستورد للغاز إلى الاكتفاء الذاتى مع فائض يوفر التزاماتها التصديرية

النظرة لجنود أردوغان إرهاب.. الشرطة التركية تحتجز ناشطة حقوقية نظرت لضابط

النظرة لجنود أردوغان إرهاب.. الشرطة التركية تحتجز ناشطة حقوقية نظرت لضابط

البنك المركزى: تراجع المعدل السنوى للتضخم إلى 1.5% فى مايو

البنك المركزى: تراجع المعدل السنوى للتضخم إلى 1.5% فى مايو

الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بالتدخل فى الأزمة مع رئيس الزمالك

الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بالتدخل فى الأزمة مع رئيس الزمالك

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

مرشد بيبلغ عننا.. عذبوه حتى شعر بالموت رغم إعاقته.. ساعة شيطان "فيديو"

مرشد بيبلغ عننا.. عذبوه حتى شعر بالموت رغم إعاقته.. ساعة شيطان "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة