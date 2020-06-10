تويتر وسكوير تعلنان يوم 19 يونيو عطلة لدعم التنوع العرقى

رويترز

قال جاك دورسى الرئيس التنفيذى لتويتر وسكوير إن يوم 19 يونيو سيصبح يوم عطلة بشكل دائم على مستوى الشركة فى الولايات المتحدة دعما للتنوع العرقى.

ويوم 19 يونيو هو ذكرى إعلان تحرير العبيد الذى أطلقه الرئيس الأمريكى أبراهام لينكولن والذى أعلن متأخرا فى ولاية تكساس يوم 19 يونيو حزيران عام 1865 بعد انتهاء الحرب الأهلية.

تأتى الخطوة التى أعلنتها تويتر فى وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء بعد أن أثارت وفاة جورج فلويد، الأمريكى من أصل أفريقى أثناء احتجاز الشرطة له، احتجاجات ضد العنصرية ووحشية الشرطة كما أحيت الجدل بشأن التنوع العرقى والإدماج فى الشركات.