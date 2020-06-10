تونس (أ ش أ)

أعلنت تونس اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم السابع على التوالي، ليستقر العدد الإجمالي للمصابين في حدود 1087 حالة إصابة منذ ظهور الوباء فى البلاد يوم 2 مارس الماضى .

وقالت وزارة الصحة التونسية في بيان أوردته وكالة الانباء التونسية، إنه تم إجراء 312 تحليلاً مخبريًا، من بينها 23 تحليلًا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للتحاليل 55891 شخصا ، مشيراً إلى استقرار حالة الشفاء عند 983 حالة، و 49 وفاة، و 55 إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

وبدأت تونس الترويج السياحى لمقاصدها، بفيديو بثلاث لغات عن إجراءاتها الاحترازية ضد فيروس كورونا، حيث نشرت وزارة السياحة والصناعات التقليدية التونسية، فيديو ترويجى للسياحة التونسية بثلاث لغات (العربية، الفرنسية، الإنجليزية)، فى إطار تبسيط إجراءاتها خلال الفترة القادمة فيما يتعلق باستقبال السياح.

وبين الفيديو، أن تونس وجهة سياحية آمنة صحيا، وأوضحت من خلاله الإجراءات التى ينصّ عليها البروتوكول الصحى فى القطاع السياحي لضمان سلامة السياح ولقضاء العطلة الصيفية بكل أمان، وتستعرض فيه البروتوكول الصحى التونسى الذى أُعد بالتشارك مع وزارة الصحة.

ويعرض كل مقطع الفيديو والإجراءات الوقائية، توصيات منظمة الصحة العالمية، وتستعد تونس لعودة القطاع السياحى مع فتح حدودها فى 27 يونيو المقبل، ويعد المقطع الذى أعدته الوزارة دليلا مُصورا للإجراءات التى سيمر بها الوافدون منذ البوابة الحدودية إلى وصولهم للنزل، ضمانا لسلامتهم، وعدم عودة انتشار الفيروس.