اليوم السابع
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توقفى عن تنظيف منزلك بقطع القماش الجافة لهذا السبب

الأربعاء، 10 يونيو 2020 07:00 ص
توقفى عن تنظيف منزلك بقطع القماش الجافة لهذا السبب تنظيف المنزل-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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حذر خبراء التنظيف من أن تنظيف الأثاث بقطعة قماش جافة يشبه غسل ​​بشرتك بورق الصنفرة، ووفقا لصحيفة الديلى ميل البريطانية ، قال خبراء أن "الغبار الجاف" يخدش الأسطح الخشبية عن طريق سحب قطع صغيرة من الحطام على طول الجزء العلوي ، وتقطيع النهاية وتشويه الطاولات والكراسي والخزائن بمرور الوقت.

لكن التنظيف بقطعة قماش جافة ليس فقط ضارًا من الناحية الجمالية - إنه غير فعال للغاية ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.

تقول كارولين فورتي ، مديرة معمل تنظيف  ، أن الخرق الجافة ومزيلات الريش ترفع الغبار في الهواء بدلاً من إزالته ، وتنشر الجسيمات حول المنزل حيث تستقر على الأسطح الأخرى.

تظهر دراسات من مجلس الربو الوطنى أن عث الغبار الذي يعيش في هذه الجسيمات هو أحد أكثر مسببات الربو شيوعًا وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة الأخرى مثل التهاب الشعب الهوائية ، خاصة في الأجزاء الرطبة والساحلية في أستراليا  .

وتقول السيدة فورتي إن الغبار يتم التقاطه بنجاح بقطعة قماش ناعمة من الألياف الدقيقة مبللة بالماء الدافئ، حيث تعمل الرطوبة على إزالة الغبار بعيدًا عن نشره في مكان مختلف.

هناك خيار فعال آخر هو رمي قطعة قماش أو خرقة مع طلاء الغبار ، الذي يقوم بتليين الخشب ، ورفع الغبار ويترك الأسطح اللامعة بمسح واحد.

من الأفضل استخدام طلاء السائل بدلاً من الهباء الجوي ، حيث أن زيت السيليكون والمذيبات الأخرى التي يتم ضخها في الهباء الجوي يمكن أن تحترق من خلال الأثاث الورنيش والخدوش تمامًا كما تفعل الملابس الجافة.

إذا كان منزلك عرضة للغبار الثقيل ، فمن الجدير الاستثمار في الغبار الذي يعمل مثل المغناطيس ، وجذب الغبار وجزيئات الأوساخ وحبسها في شعيراتها.

 

 


تنظيف المنزل

المنزل

الاسطح

الفيروسات

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