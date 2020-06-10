تموين الأقصر: صرف سلع بـ25.7 مليون جنيه ونسبة 59.8% من إجمالى دعم المحافظة

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه تمت مواصلة تقديم الخدمات التموينية للمواطنين، وذلك بناء على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث أنه قام مواطني محافظة الأقصر المقيدين تموينياً بصرف سلع تموينية بمبلغ 25.7 مليون جنيه بنسبة 59.8% من إجمالي الدعم المقرر لمواطني المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تم أيضاً خلال شهر يونيو الجارى صرف سلع حرة بمبلغ 1.3 مليون جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر مايو، كما تم صرف خبز بلدي بالبطاقات التموينية للمستفيدين 18.5 مليون جنيه بمعدل يومي 2.6 مليون رغيف / يوم، وصرف دقيق بلدي بالبطاقات التموينية 1444 طن للمواطنين.

وفى نفس السياق كان قد أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه واصل رجال حماية المستهلك بالأقصر عملهم ودعم الأهالى والمستهلكين بقوة القانون، بالضرب بيد من حديد، حيث ألزمت إحدى الشركات باستبدال غسالة ملابس 13 كيلو أوتوماتيك بأخرى، واستبدال شاشه 32 بوصة بأخرى، وإلزام إحدى الشركات باعتماد الضمان لجهاز هاتف محمول، وذلك بناءاً علي تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر، بحماية حقوق المستهلك ومنع الغش والتدليس.

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه واصل رجال حماية المستهلك بالأقصر عملهم ودعم الأهالى والمستهلكين بقوة القانون، بالضرب بيد من حديد، حيث ألزمت إحدى الشركات باستبدال غسالة ملابس 13 كيلو أوتوماتيك بأخرى، واستبدال شاشه 32 بوصة بأخرى، وإلزام إحدى الشركات باعتماد الضمان لجهاز هاتف محمول، وذلك بناءاً علي تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر، بحماية حقوق المستهلك ومنع الغش والتدليس.