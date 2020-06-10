تموين الأقصر تعلن تفاصيل حملاتها على موزعى السجائر المخالفين للقانون

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة أنه فى إطار التعليمات الصادرة من الدكتور على المصيلحة وزير التموين والتجارة الداخلية، وطبقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتشديد الرقابة على الأنشطة المختلفة ومراقبة الأسواق، وفى ضوء رصد شكاوى المواطنين من نقص سلعة السجائر وبيعها أزيد من السعر فقد كثفت مديرية التموين بالأقصر من الحملات التموينية خلال الفترة الماضية.

وقال الدكتور تامر صلاح وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، إن تلك الحملات أسفرت عن تحرير محضرين تموينيين لبيع السجائر أزيد من السعر، وتم ضبط 52 قاروصة بخلاف 26 قاروصة معسل لعدم وجود فواتير وذلك بمعرفة إدارة إسنا، كما تم ضبط 100 علبة سجائر لعدم وجود فواتير وتحرر محضر بالواقعة بإدارة أرمنت، وتم تحرير محضر تموينى ضد "س.ز" بإسنا لبيعه السجائر أزيد من السعر، وتم تحرير محضر تموينى بأرمنت وضبط 50 علبة سجائر بدون فواتير.

كما تابعت المديرية والجهات المعنية توزيع الوارد من الشركة خلال الفترة من بعد عيد الفطر المبارك وحتى تاريخه والتوزيع على المتعهدين المعتمدين بكل مدن المحافظة، وتم أمس الثلاثاء توزيع عدد 406000 علبة بعدد 812 كرتونة على متعهدى مدن البياضية والقرنة والطود والزينية، كما تابعت إدارة إسنا وأرمنت توزيع السجائر على المتعهدين، وجارٍ الإشراف والمرور ومتابعة كل حلقات التداول ومحلات البيع للمستهلك، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ومستغلى تلك الفترة التى تمر بها البلاد.

وأهابت المديرية بالمواطنين والمتعهدين وكل نقاط البيع بعدم التزاحم، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة حفاظا على سلامة المواطنين، كما حذرت المديرية كل حلقات التداول ونقاط البيع أنه سيتم التعامل بكل حسم مع كل من تسول له نفسه استغلال تلك الفترة التى حدث بها اختناق مؤقت، كما تؤكد المديرية أنه ستتم متابعة توفر هذه السلعة بزيادة المعروض منها خلال الأيام المقبلة، مناشدة التجار بأنه لا داعى للتخزين أو الشراء المبالغ فيه ولا داعى للتزاحم على منافذ شركة الدخان.