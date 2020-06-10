اليوم السابع
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تكريم فريق التمريض المتطوع بمستشفى عزل الزقازيق بعد انتهاء فترة 14 يوما

الأربعاء، 10 يونيو 2020 07:11 م
تكريم فريق التمريض المتطوع بمستشفى عزل الزقازيق بعد انتهاء فترة 14 يوما تكريم فريق التمريض المتطوع بمستشفى عزل الزقازيق
الشرقية - إيمان مهنى

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كرمت بدرية عبد الصبور مديرة إدارة التمريض بمديرية الصحة ونقيب التمريض بالشرقية، الفريق الثالث بمستشفى العزل بالزقازيق، والمخصصة من مديرية التضامن الاجتماعى، لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ذلك بتكليف من الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة .

وأكدت مديرة التمريض، أن الفريق أدى مهمته الوطنية على الوجه الأمثل لمدة 14 يوم متواصلة على مدار الساعة، لتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليعود بعد ذلك إلى استكمال الخدمة الطبية للمرضى داخل مستشفى الصوفية المركزى، بعد قضاء فترة العزل المنزلى لمدة 14 يوما، وذلك بحضور مدير إدارة مكافحة العدوى بالمديرية ومدير مستشفى العزل.

وقدمت مديرة التمريض أسمى آيات الشكر والإعزاز للجيش الأبيض، نيابة عن وكيل الوزارة، وتم تسليمهم شهادات التقدير، وباقات من الورود، تكريماً لهم على المجهود البطولى المبذول لصالح المرضى بالمحافظة، والمحافظات الأخري، وتثمينا لدورهم الوطني، وشعورهم بالمسئولية فى تأدية عملهم تجاه المواطنين بكل عزم وإخلاص وتفانى.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفى عام و مركزى بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

وهى "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفى ههيا المركزي، مستشفى ابو كبير المركزي، مستشفى منيا القمح المركزي، مستشفى ديرب نجم المركزي، مستشفى ابوحماد المركزي،مستشفى كفر صقر المركزي، مستشفى الصالحية المركزي، مستشفى مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزى مستشفى السعيدين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي، ومستشفى الصوفية المركزي.

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الشرقية

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