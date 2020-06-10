تفعيل برنامج قراءتى بشركة مياه الشرب وانتهاء أعمال رصف كوبرى المنصورة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا ، فى بيان له اليوم ، أنه تنفيذاً لتعليمات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بالمشاركة فى الجهود التى تتخذها الدولة للتصدى لجائحة فيروس كورونا ، من خلال العمل على خلق قنوات تواصل مع العملاء بالإعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتحقيق مبدأ التباعد الإجتماعي.

فقد تم تفعيل تطبيق برنامج (قراءتي) والذى يتيح للعميل تسجيل قراءة عداد المياه الخاص به بمحافظة المنيا ، والذى تم تفعيله بكافة أنحاء الجمهورية ، والذى قامت بتنفيذه الشركة القابضة ويسهم فى القضاء على مشكلة تراكم القراءات بالعداد ، حيث يُمكن العميل من متابعة استهلاكه بنفسه وبالتالى الحصول على فاتورة مياه تُعبر عن استهلاكه الفعلى بالإضافة إلى إعتباره وسيلة لترشيد استهلاك المياه.

هذا ويتم العمل بهذا التطبيق من خلال الرابط

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcww.it.myreading

والذى يقوم العميل من خلاله بتحميل البرنامج وتثبيته على جهاز الموبايل الخاص به ، وتسجيل القراءات بشكل منتظم شهريا .

هذا وتسعى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا للوصول إلى مستوى عالى من الحرفية فى الخدمات التى تقدمها للمواطنين داخل المحافظة فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى .

ومن جانب أخر أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، عن انتهاء أعمال رصف كوبرى المنصورة القديم، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بسرعة الانتهاء الأعمال النهائية لصيانة وإعادة تأهيل الكوبري، لافتتاحه قريبا، للتيسير على المواطنين، وتخفيف الحركة المرورية .

كما أحال الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص مدير إدارة المواقف إلى التحقيق وذلك لعدم ارتداء السائقين الكمامات .

وذلك خلال حملة مكبرة لضبط سيارات الأجرة والأتوبيسات المخالفة وغير الملتزم سائقيها وركابها بارتداء الكمامة الواقية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

حيث قام رئيس المركز باحالة مدير ادارة المواقف للتحقيق لعدم انضباط المواقف ووجود اشغالات بموقف الغروب و عدم انتظام بعض السائقين والمواطنين بلبس الكمامة وعدم تواجدة بالموقف .

وأكد رئيس المركز إن الحملة أسفرت عن ضبط سيارات ميكروباص اجرة مخالفة تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وسحب رخصة القيادة وتفعيل قرار تحصيل الغرامة المالية على غير الملتزمين وذلك تنفيذًا للقرار الصادر من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا فى هذا الشأن .

وكلف رئيس المركز مدير إدارة المواقف بتفعيل قرارات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا بمنع سير اى سيارة غير ملزمة سائقيها بارتداء الكمامة وكذا الركاب.

وأكد رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص أنه لن يسمح لأحد بمخالفة القرار الصادر، للحفاظ على الدولة ولضمان سير عجلة الحياة، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وخلال الحملة أشاد رئيس المركز بالتزام عدد كبير من سائقى السيارات، بتنفيذ القرار موجها لهم التحية والتقدير لوعيهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذها مركز ابوقرقاص لمواجهه فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.