اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 12:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تغريم الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى بسبب خرقه حظر كورونا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:51 م
تغريم الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى بسبب خرقه حظر كورونا فلاديمير زيلينسكى
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الشرطة الأوكرانية، إن الرئيس فلاديمير زيلينسكى زار في الـ3 من يونيو يصحبه عدد من المسؤولين مقهى في مدينة خملنيتسكي غربي البلاد، رغم تدابير الحظر المفروضة للوقاية من كورونا.

وأضافت الشرطة بحسب" روسيا اليوم" أن زيلينسكي وصحبه، كانوا جميعا بلا كمامات وأن صاحب المقهى، استأنف العمل وخدم الزوار خلافا للقيود التي تسمح للمطاعم والمقاهي باستقبال روادها على الشرفات المفتوحة فقط.

وقال مصدر في المكتب الصحفي للشرطة الوطنية: "قامت الشرطة بتنظيم مخالفة وفقا للمادة ضد صاحب المقهى والزوار، بمن فيهم الرئيس زيلينسكي، ورئيس مكتب الرئاسة أندريه يرماك، ونائبه الأول سيرجي تروفيموف، وكبير أطباء الصحة العامة فيكتور لياشكو، وغيرهم".

وتبلغ قيمة الغرامة التي تفرض، على مثل هذه المخالفات، ما يعادل 1250 دولارا.

 وقال زيلينسكي في وقت لاحق: "القهوة كانت رائعة في خميلنيتسكي... رائحتها عبقة ولذيذة".

وأعلن أنه سيدفع الغرامة وقال إنه كان يلبي دعوة تلقاها وحاشيته من صاحب المقهى.


فلاديمير زيلينسكى

أوكرانيا

كييف

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكهرباء: مد خطة رفع الدعم حتى 2025 ساهم فى خفض نسبة الزيادة

الكهرباء: مد خطة رفع الدعم حتى 2025 ساهم فى خفض نسبة الزيادة

الرى تحذر المعتدين على النيل: سنحيل المخالفات لجهات التحقيق وسنحاسب المعتدين

الرى تحذر المعتدين على النيل: سنحيل المخالفات لجهات التحقيق وسنحاسب المعتدين

التعليم: اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء لجان الثانوية الأسبوع المقبل

التعليم: اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء لجان الثانوية الأسبوع المقبل

تسجيل أكثر من 3 ملايين و700 ألف حالة شفاء من فيروس كورونا حول العالم

تسجيل أكثر من 3 ملايين و700 ألف حالة شفاء من فيروس كورونا حول العالم

مدير بنوك الدم: بلازما المتعافين لازالت فى مرحلة التجارب الإكلينيكية ولم تعمم بعد

مدير بنوك الدم: بلازما المتعافين لازالت فى مرحلة التجارب الإكلينيكية ولم تعمم بعد

الصحة: ارتفاع حالات كورونا المتحولة نتيجة تحاليلها من إيجابية لسلبية لـ11583

الصحة: ارتفاع حالات كورونا المتحولة نتيجة تحاليلها من إيجابية لسلبية لـ11583

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ78 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ78 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

السيسى يوجه بتوفير أقصى درجات التأمين لطلاب الثانوية العامة بالامتحانات

السيسى يوجه بتوفير أقصى درجات التأمين لطلاب الثانوية العامة بالامتحانات

ترامب يرحب في اتصال مع السيسى بجهود مصر لتحقيق التسوية السياسية بليبيا

ترامب يرحب في اتصال مع السيسى بجهود مصر لتحقيق التسوية السياسية بليبيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 10-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 10-6-2020

السيسى 6 سنوات عمل وكفاح.. 7.2مليار قدم مكعب يوميا.. حقل «ظهر» عملاق إنتاج الغاز يضع مصر على خريطة الإنتاج العالمية.. 6 سنوات فقط تحولت مصر من مستورد للغاز إلى الاكتفاء الذاتى مع فائض يوفر التزاماتها التصديرية

السيسى 6 سنوات عمل وكفاح.. 7.2مليار قدم مكعب يوميا.. حقل «ظهر» عملاق إنتاج الغاز يضع مصر على خريطة الإنتاج العالمية.. 6 سنوات فقط تحولت مصر من مستورد للغاز إلى الاكتفاء الذاتى مع فائض يوفر التزاماتها التصديرية

النظرة لجنود أردوغان إرهاب.. الشرطة التركية تحتجز ناشطة حقوقية نظرت لضابط

النظرة لجنود أردوغان إرهاب.. الشرطة التركية تحتجز ناشطة حقوقية نظرت لضابط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة