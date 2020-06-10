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تعرف على مواعيد تقديم المستندات لمعاونى مجلس الدولة لدفعات 2014 و 2015

الأربعاء، 10 يونيو 2020 05:30 ص
تعرف على مواعيد تقديم المستندات لمعاونى مجلس الدولة لدفعات 2014 و 2015 مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

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حدد مجلس الدولة مواعيد التقديم لدفعات معاونى مجلس الدولة والتى تم الإعلان عنها، بالقرارين الجمهوريين، رقمى 233، 238 لسنة 2020، من دفعتي 2014، 2015، على النحو التالي:

 

-خريجي دفعة 2014 من يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو، حتى الأحد 14 يونيو الجاري، من العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا،عدا الجمعة، 12 يونيو.

 

-خريجي دفعة 2015، من يوم الإثنين 15 يونيو، حتى يوم الثلاثاء، 23 يونيو الجاري، من العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا، عدا الجمعة 19 يونيو.

 

وأهاب المجلس بالمندوبين المساعدين، تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، لموظفي مكتب رئيس مجلس الدولة، بقاعة الاجتماعات بالدور الرابع، وسرعة استكمال الأوراق المطلوبة في الموعد المحدد حتى يتثني تحديد ميعاد حلف اليمين واستلام العمل.

 

وتقدم مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، بالتهنئة للمندوبين المساعدين،متمنيين لهم حياة قضائية موفقةبمجلس الدولة، وطالب مجلس الدولة المندوبين المساعدين، بتقديم المستندات التالية:

 

عدد 5 صور شخصية، حديثة، (زي رسمي، خلفية بيضاء سادةعدد 3 صور بطاقة الرقم القومي ( وجهان بحجمهما الطبيعي)، إقرار الذمة المالية من البريد، تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من أي جهة يعمل بها، أصل شهادة بالموقف من التجنيد.

 

 


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