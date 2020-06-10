اليوم السابع
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تعرف على درجات القبول فى الثانوية العامة والفنية بترول بالبحر الأحمر

الأربعاء، 10 يونيو 2020 05:44 م
تعرف على درجات القبول فى الثانوية العامة والفنية بترول بالبحر الأحمر درجات القبول بالبحر الاحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عن تصديق اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر على مجموع درجات القبول بالثانوية العامة، والمدارس الثانوية الفنية التخصصية بالمحافظة.

 

وقالت مديرية التربية والتعليم فى بيان لها أن جاءت درجات القبول تحقيقا لمبدأ إستيعاب جميع الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة هذا العام للصف الأول الثانوى سواء العام أو الفنى وبالرجوع إلى المجموع التكرارى لمجموع الطلاب وميزانية الصف الأول للتعليم الثانوى العام .

 

وجاءت درجات القبول بالثانوية العامة هذا العام بحد ادنى للقبول 240 درجة، داخل 49 فصل بواقع 2358 طالب، على ان تكون كثافة الفصول 48 فصل، وذلك بجميع الادارات التعليمية عدا مرسى علم وحلايب وشلاتين، حيث اكدت المديرية ان الطلاب الحاصلين على 95٪؜ واعلى حرية اختيار المدرسة المقدمين لها .

 

الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالثانوية العامة وحاصلين على اقل من 240 درجة هناك فصول خدمات بالمدارس الثانوية بكل مدينة طبقا لقرار الوزارى 257 لسنة 2019تعمل بالفترة المسائية، والقبول فى الثانوية العامة بمرسى علم وحلايب وشلاتين على 140 درجة بشرط يكون حاصل على الاعدادية من مدارس حلايب وشلاتين ومرسى علم.

 

واكدت مديرية التربية والتعليم ان القبول فى المدرسة البترولية فى غارب بواقع 260 درجة بعدد 40 طالب فقط، وتخصص فنى الكترونيا وتبريد بمجموع 225 درجة وكل قسم 40 طالب، بينما حددت المديرية درجات القبول باقسام فنى تركيبات طاقة شمسية ورياح بمدرسة الثانوية الصناعية بنات بالغردقة بمجموع درجات 200 بواقع 40 طالب .

 

وصناعى 3 سنين بنين وبنات 140 درجة، فنى تجارى متقدم 5 سنين 235، تجارى 3 سنوات 205، الفندقى 3 و5 سنوات 170 درجة، تجارى 3 سنوات بمرسى علم وشلاتين 140 درجة، وتجارى سفاجا وغارب والقصير205 درجة .

 

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البحر الاحمر

مجموع درجات القبول بالثانوية العامة بالبحر الاحمر

فنى بترول

تبريد

طاقة شمسية

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