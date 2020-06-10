اليوم السابع
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تعرف على تطور البنية الأساسية لقطاع الاتصالات فى مصر حتى أكتوبر الماضى

الأربعاء، 10 يونيو 2020 04:00 ص
تعرف على تطور البنية الأساسية لقطاع الاتصالات فى مصر حتى أكتوبر الماضى اللواء خيرت بركات
كتب: مدحت عادل

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واجه قطاع الاتصالات مجموعة من التحديات منذ بداية تطبيق الحظر بالتزامن مع انتشار فيروس "كوفيد-19" كورونا المستجد، نتيجة تضاعف حجم المستخدمين، ورغم هذا الإقبال المفاجئ إلا أن القطاع استطاع استيعاب حجم الإقبال نتيجة التطورات التي شهدتها البنية الأساسية للقطاع في الفترة السابقة لانتشار الفيروس، على مستوى زيادة استيعاب الخطوط، إلى جانب التطور الذي شهدته سعة الإنترنت تدريجيا في مصر.

وفي هذا الإطار، ينشر "اليوم السابع" تقريرا حول تطور البنية الأساسية للاتصالات وعدد مشتركي الخطوط الأرضية والهواتف المحمولة، والطاقة الاستيعابية للسنترالات في أكتوبر الماضي 2019، مقارنة بنفس الشهر من عام 2018، وفقا للنشرة الإحصائية السنوية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وكانت كالأتي:

إجمالي سعة السنترالات 24.22 مليون خط في شهر أكتوبر الماضي 2019، مقابل 18.96 مليون خط في أكتوبر لعام 2018، بزيادة بنسبة بلغت 27.74%.

بلغ عدد المشتركين بالتليفونات الثابتة نحو 8.72 مليون مشترك في أكتوبر الماضي، مقابل 7.92 مليون مشترك في نفس الشهر من عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 10.24%

بلغ مشتركو الهاتف المحمول نحو 95.25 مليون مشترك في أكتوبر 2019، مقابل 94.31 مليون مشترك في نفس الشهر من عام 2018، بنسبة زيادة بلغت نحو 1%

بلغ عدد السنترالات في الريف نحو 1048 سنترال في أكتوبر الماضي، مقابل 1051 سنترال في نفس الشهر من عام 2018، بنسبة تراجع بلغ 0.29%

بلغت السعة الدولية للإنترنت 2665.78 مليار نبضة بالثانية في أكتوبر الماضي 2019، مقابل 2355.69 مليار نبضة بالثانية في نفس الشهر من عام 2018، بنسبة زيادة 13.16 جيجا بايت بالثانية.


قطاع الاتصالات

الاتصالات

مشتركى الانترنت

الخط الارضى

اخبار الاقتصاد

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