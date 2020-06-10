اليوم السابع
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تعرف على الاستعدادات المبكرة لإجراء امتحانات الثانوية العامة ببورسعيد

الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:48 م
تعرف على الاستعدادات المبكرة لإجراء امتحانات الثانوية العامة ببورسعيد اجتماع قيادت التعليم ببورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح – محمد فرج

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استعرض الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الخطوات والإجراءات التى نفذتها المديرية لتجهيز مقرات لجان إمتحانات الشهادة الثانوية العامة وتأمينها، لافتًا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الإمتحان هذا العام يبلغ 5135 طالبًا وطالبة موزعين على 17 لجنة رئيسية ولا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة على 14 طالبًا وفقا لما قررته وزارة التربية والتعليم.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن الوزارة وفرت بوابات التعقيم لكل اللجان وكذلك الكمامات والقفازات الطبية وأكياس للأحذية لكل الطلاب والعاملين باللجان مشيرا إلى أن عملية تعقيم اللجان وإستراحات الملاحظين ستكون يومية قبل وبعد الإمتحان بالتعاون مع أحياء المحافظة ورجال الأعمال.

ووجه باهى مديرى الإدارات التعليمية والإدارات المختصة بضرورة التأكد الفورى من عوامل الأمن والسلامة بكل اللجان من حيث صلاحية الأبواب والشبابيك والمقاعد ودورات المياه والنظافة العامة للمقرات وإشراك رجال الأعمال فى أى مشكلة تتعلق بنقص التجهيزات.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن الدولة وفرت كافة الإجراءات الإحترازية لوقاية أبنائنا الطلاب والعاملين من خطر إنتشار فيروس كورونا المستجد لتصل بالإمتحانات إلى بر السلامة فى ظل الظروف الإستثنائية التى تمر بها البلاد وهو جهد وتكلفة من أجل سلامة الجميع.

وتابع "باهى" أنه تم تشكيل لجان لمتابعة الإنتهاء من الإستعدادات الأخيرة لعقد امتحانات الثانوية العامة والخطوات التى نفذتها المديرية لتجهيز مقار اللجان والاستراحات وتأمينها وذلك فى ضوء المستجدات الأخيرة ومراجعة كل الإجراءات الاحترازية وعوامل الأمن والسلامة بكل اللجان.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده وكيل الوزارة مع قيادات المديرية ومديرى العموم والإدارات التعليمية والمراحل التعليمية والإدارات النوعية بقاعة المؤتمرات بديوان المديرية لتقييم الإجراءات التى نفذتها المديرية إستعدادا لإجراء إمتحانات الثانوية العامة بالمحافظة.

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