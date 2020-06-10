اليوم السابع
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تعرف على أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء بسوق العبور للجملة

الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:40 م
تعرف على أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء بسوق العبور للجملة سوق الجملة - ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 10-6- 2020، استقرارا بالأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، حسبما  أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار جميع الأصناف تشهد استقرار بالرغم من الاقبال الكبير على الخضروات والفاكهة بالأسواق المصرية، وذلك بفضل زيادة الإنتاج المحلي زيادة المعروض من جميع أصناف الفاكهة فى الاسواق المحلية. 
 
وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن اليوسفي يتراوح بين 4-9 جنيها،  والبرتقال الصيفي 5-8 جنيهات، وسجل  سعر الليمون ليتراوح 12 - 28 جنيها للكيلو، وسجل أسعار الخوخ العريشي 3-6 جنيهات . 
 
وأشار النجيب ل"اليوم السابع" إلى  أن أسعار التفاح الأمريكى والايطالى يتراوح بين 17 – 23 جنيها ، والتفاح الجولدن 17 جنيها ، والتفاح السورى 18 جنيها ،   التفاح المصري ليتراوح بين 5-10  ، بينما  سعر الفراولة لتترواح بين 3 – 7جنيهات  ، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات ، كما سجلت  والشمام 4-7 أسعار الجوافة 3-7   ،و تراوح سعر الكاكا بين 6- 9 .
 
الجدير بالذكر أن شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة لكل الأصناف.
 
كما اكدت  الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة  لـ2 مليون و400 الف طن ،  وانفراجه  في تدفق   الصادرات  إلي جميع  الأسواق العالمية والاوربية ، طبقا للشروط الحجرية والتي  تتفق مع الدول المستوردة ، وفتح  منافذ  جديدة ، بالإضافة الى  تقديم  العديد  من دول الخليج   تسهيلات لدخول المنتجات المصرية  لأسواقها، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها  لجودة الصادرات تضمن  زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.
 
 

اسعار الفاكهة اليوم

اسعار الفاكهة

سوق العبور

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