اليوم السابع
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تعاون أمريكى هندى لتصنيع 500 مليون جرعة من لقاح محتمل لكورونا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 01:30 م
تعاون أمريكى هندى لتصنيع 500 مليون جرعة من لقاح محتمل لكورونا لقاح كورونا
كتبت هند عادل

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قالت شركة باناسيا الهندية للتكنولوجيا الحيوية إنها ستشارك شركة ريفانا إنك ومقرها الولايات المتحدة في صنع لقاح محتمل لفيروس كورونا، وفقا لتقرير لوكالة "رويترز"، وقالت باناسيا في بيان إن التعاون يهدف إلى جعل أكثر من 500 مليون جرعة من مرشح اللقاح ، مع توقع توفير أكثر من 40 مليون جرعة في أوائل العام المقبل، وقال راجيش جاين ، المدير الإداري لشركة Panacea Biotec  "هذا اللقاح لديه القدرة على أن يصبح اللقاح المفضل للكفاح العالمي ضد فيروس كورونا نعتقد ونأمل أن يمكّن لقاحنا العالم من العودة إلى العمل بلا خوف في أقرب وقت ممكن.

الهند

 تركز باناسيا  على اكتشاف وتطوير وتسويق الأدوية التي تستلزم وصفة طبية قال فيليب شوارتز ، كبير المستشارين العلميين والطبيين لشركة ريفانا إن "ريفانا وشبكتها الدولية من الباحثين والممارسين العلميين ملتزمون بإيجاد حلول عملية للمشكلات الطبية العالمية المعقدة والعاجلة".

من جانب آخر أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، اختيار مجموعتين من المتطوعين للمشاركة فى تجارب سريرية للقاح يكافح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية على موقعها الالكتروني:" إنه تم اختيار مجموعتين من المتطوعين للمشاركة في التجارب السريرية للقاح يكافح فيروس كورونا المستجد، وقد تم اختيار المجموعة الأولى من المتطوعين من الجيش والمتقاعدين، وشملت المجموعة الثانية متطوعين مدنيين".

 

 


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