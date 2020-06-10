ودعا إلى اتخاذ مزيد من الحرص والحذر وتطبيق التباعد الاجتماعي، اضافة الى اتخاذ جميع وسائل واحتياطات السلامة العامة للوقاية من الفيروس .
يذكر أن اجمالي عدد الاصابات التي سجلت بالأردن منذ اكتشاف فيروس "كورونا " المستجد بلغ حتى اليوم 831 اصابة، وتوفي منها 9 حالات.