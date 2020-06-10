تشميع 8 محلات لمخالفتهم مواعيد الحظر بالشرقية.. صور

الشرقية-إيمان مهنى

أغلق 8 محلات تجارية و ملاعب كرة القدم قدم فى الزقازيق و بلبيس، ذلك تنفيذ للتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والاحياء والوحدات المحلية القروية بالمرور الميدانى على كافة الأنشطة التجارية للتأكد من تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق جميع الأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والمقاهى والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادى الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التى تقدم التسلية أو الترفيه، والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التى تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم.

و قال بيان، انه تواصل رئاسة حى ثان الزقازيق حملاتها المفاجئة على المحال التجارية والمقاهى للتأكد من الإلتزام بقرار الغلق حيث تم غلق وتشميع محل ( بن الغالى ) بمنطقة فلل الجامعة لمخالفته قرار الحظر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحملة مسائيه وأسفرت عن تشميع عدد 2محال تجارية مخالفة( محل تصليح دش/ ستديو تصوير) بقرى شيبة و هرية رزنه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بغلق 5 محلات بالوحده المحليه اولاد سيف ( محل إصلاح ولحام كاوتش - مطعم - مقهى - محل بيع احذية - محل قطع غيار سيارات ) كما تم غلق 5 محلات بالوحدة المحليه بشبرا النخله (ملعب كرة قدم-ورشه ميكانيكه- محل عصير-محل ملابس- صاله جيم ) وتم غلق ملعب كرة قدم بالوحدة المحليه بالزوامل كماتم غلق 3 محلات بوحده البلاشون ( ملعب كرة قدم - محل حلوانى -محل كشرى )وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

فى سياق ذاته، ترأس محافظ الشرقية لجنتين لإختبار تجديد شغل وظيفتى مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بالديوان العام، ومديرعام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض بمديرية الشؤن الصحية.

أكد المحافظ أن معاييرالإختبار تتضمن التعرف على الإمكانيات البشرية للمتقدم لشغل الوظيفة ومدى قدرته على تقديم الأفضل لتحسين منظومة العمل و ضبط الأداء ، وكذلك إختبار السمات الشخصية ومهارات الإتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات و سرعة إتخاذ القرار، بالإضافة إلى تقديم عرضاً للإنجازات التى حققها كل متقدم و المؤهلات الحاصل عليها و إلمامه بالقواعد العامة للحاسب الألى فضلاً عن تقارير تقييم الأداء و التعرف على المقترح التطويرى للنهوض بالمنظومة التى يعمل بها.

أضاف محافظ الشرقية أن اختبارات إختيار القيادات بجميع قطاعات العمل تهدف إلى التعرف على الإمكانيات البشرية للمرشح لشغل الوظيفة ويأتى ذلك ضمن خطة الدولة للنهوض بالعمل الإدارى للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيلًا م لسياسة الإصلاح الإدارى التى تنتهجها الدولة بما ينعكس على تحسين مستوى أداء دولاب العمل الحكومي.



محلات بالوحدة المحليه



محلات بالوحدة المحليه



محلات بالوحدة المحليه