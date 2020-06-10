اليوم السابع
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تشميع محل "بن "بمدينة الزقازيق لمخالفته قرار الحظر

الأربعاء، 10 يونيو 2020 08:07 ص
تشميع محل "بن "بمدينة الزقازيق لمخالفته قرار الحظر تشميع محل بن بفلل الجامعة
الشرقية- فتحية الديب

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شنت الأجهزة التنفيذية بحي ثاني الزقازيق بمحافظة الشرقية، مساء أمس، حملة برئاسة " ثناء فوزي "رئيسة حي ثان الزقازيق، لمتابعة مدي إلتزام المحال التجارية بدائرة الحي، بقرار الحظر، وتبين أثناء المرور والمتابعة، قيام  محل بن بمنطقة فلل الجامعة بنطاق الحي، يعمل بالمخالفة لقرار الحظر، فتم تشميع المحل،و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد علي رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم(5770) لسنة 2020  بكل دقة والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأكد علي  ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافي  للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه.

كانت  وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفي عام و مركزي بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعلية لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

وهي "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفي ههيا المركزي، مستشفى ابو كبير المركزي، مستشفى منيا القمح المركزي، مستشفى ديرب نجم المركزي، مستشفى ابوحماد المركزي،مستشفى كفر صقر المركزي، مستشفى الصالحية المركزي، مستشفى مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزي مستشفى السعيدين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي،  ومستشفى الصوفية المركزي.

 

 


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