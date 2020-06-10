تزامنا مع الاحتجاجات وتشييع جثمانه.. فيديو لجورج فلويد يدعو إلى عدم حمل السلاح

كتب هيثم سلامة

تزامنا تشييع جثمان جورج فلويد، وتصاعد الاحتجاجات في معظم دول العالم، تداول رواد موقع تويتر فيديو قديم له دعا من خلاله الشباب من أصول أفريقية إلى ترك السلاح وإطلاق النار، موضحا أن ذلك الجيل لا بد له الابتعاد عن العنف.

وذكر جورج فلويد، من خلال الفيديو، أن صديقة تدعى "نيكى" من حى ساوث لاون قد خسرت ابنها، موضحا أن شبابنا جيل مفقود، ولن يقوم سوى التسكع بدون هدف وإطلاق الرصاص من المسدسات أمام الجميع، حتى يقتل أحد منهم.

فيديو لجورج فلويد يقدم فيه نصيحة..

ما رأيك بها؟ #جورج_فلويد #فلويد #احتجاجات #الولايات_المتحدة pic.twitter.com/01n5fLaXvt pic.twitter.com/yts1SMIgEu



جورج فلويد

ووجه سؤالا إلى الشباب قائلا: "لقد كنت في مدينة هيوستن أخيرا، وقال لى أحد الشباب انظر يا فلويد أنظر إلى ذلك الشاب الأسود إنه رجل غير خائف من استخدام مسدسه، وقد استغربت أن صديقى الذى فى نفس العمر مثلى أن يقول ذلك الكلام".

وأوضح: "ليس من المفترض أن نقول إن هؤلاء الشباب يطلقون النار أما أنت فعليك العودة إلى البيت والاهتزاز من الخوف في الليل على قتل أحد رميا لأنهم ليسوا قاسيين فى الحقيقة".

واستطرد: "استمعوا عودوا إلى دياركم في يوم من الأيام ستلتقون بربكم إما أن ترتفعوا إلى الأعلى أو تنزلوا إلى الأسفل".

من جانب آخر، شارك الآلاف من مدينة هيوستن فى تكساس تشييع جثمان جورج فلويد، من كنيسة فاونتن أوف برايز، فى توقيت مثل فيه الشرطى المتهم بقتله لأول مرة أمام القضاء.

وحضر الآلاف لكنيسة فاونتن أوف برايز، بينهم لاعبون مشهورون، وفنانون وأعضاء بالكونجرس وممثلون سياسيون فى المدينة .

ووصل النعش الذهبى الذى يحمل جثمان جورج فلويد إلى كنيسة Fountain of Praise، وقد حمله إلى الداخل ستة رجال يرتدون أقنعة، بينما وقف صف من ضباط الشرطة فى الانتباه. بعد المراسم سيتم اصطحاب جثة فلويد من قبل قسم شرطة هيوستن إلى حدائق هيوستن التذكارية في بيرلاند، وفقًا لمدينة بيرلاند، وقالت المدينة إن جسده سيقطع المسافة الأخيرة من الموكب في عربة تجرها الخيول.

وتجمعت العائلة والأصدقاء المقربون من جورج فلويد فى هيوستن فى جنازة جورج بعد أسبوعين من مقتله أثناء وجوده فى حجز شرطة ،مينيابوليس وقد تم بث جانب من الجنازة مباشرة على الهواء عن طريق إدارة المدينة.