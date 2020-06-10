اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب: عقد تجمعات انتخابية فى أوكلاهوما وفلوريدا وأريزونا ونورث كارولينا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:43 م
ترامب: عقد تجمعات انتخابية فى أوكلاهوما وفلوريدا وأريزونا ونورث كارولينا الرئيس الأمريكى ترامب
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه سيعقد تجمعات انتخابية في أوكلاهوما وفلوريدا وأريزونا ونورث كارولينا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تغريدة بحسابه على تويتر اليوم الأربعاء، سلطات نيويورك بفتح الولاية لاستئناف الأعمال، بعد إغلاقها قرابة الشهرين بسبب إجراءات منع تفشى الوباء فى البلاد.

وعلى صعيد آخر، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الرئيس ترامب كان على وشك إقالة وزير الدفاع مارك إسبر بعد خلاف حول الطريقة التى سيتم بها التعامل مع الاحتجاجات الأخيرة على مقتل جورج فلويد، لكنه تعب من الحديث عن الأمر.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس الأمريكى تشاور مع العديد من المستشارين حول نيته لإقالة إسبر، وهو رابع وزير دفاعه يختاره خلال فترته الرئاسية، بحسب التقرير. وقرر ترامب ألا يقيل إسبر فورا بعدما تحدث مع عددا من المقربين منهم رئيس موظفى البيت الأبيض مارك ميدوس، ووزير الخارجية مايك بومبيو وعضوى مجلس الشيوخ توم كوتون وجيمس انهوف.
 
وكان إسبر قد اختلف علنا مع ترامب قبل أسبوع، وقال خلال مؤتمر صحفى بالبنتاجون إنه لا يدعم استخدام قانون التمرد الذى يسمح لرئيس باستخدام قوات الجيش للتعامل مع اضطراب مدنى نابع من احتجاجات ضد وحشية الشرطة. وقال أسبر فى الثالث من يونيو إنه يقول هذا ليس فقط كوزير للدفاع ولكن أيضا كجندى سابق وعضو سابق بالحرس الوطنى، فخيار استخدام قوات فى تطبيق القانون يجب فقط ان يكون ملاذ أخير، وفقط فى المواقف الملحة والسيئة، ونحن لسنا فى أيا من هذه الأوضاع.

 


ترامب

امريكا

اخبار امريكا

الولايات المتحدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مدير بنوك الدم: بلازما المتعافين لازالت فى مرحلة التجارب الإكلينيكية ولم تعمم بعد

مدير بنوك الدم: بلازما المتعافين لازالت فى مرحلة التجارب الإكلينيكية ولم تعمم بعد

الصحة: ارتفاع حالات كورونا المتحولة نتيجة تحاليلها من إيجابية لسلبية لـ11583

الصحة: ارتفاع حالات كورونا المتحولة نتيجة تحاليلها من إيجابية لسلبية لـ11583

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ78 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ78 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

السيسى يوجه بتوفير أقصى درجات التأمين لطلاب الثانوية العامة بالامتحانات

السيسى يوجه بتوفير أقصى درجات التأمين لطلاب الثانوية العامة بالامتحانات

ترامب يرحب في اتصال مع السيسى بجهود مصر لتحقيق التسوية السياسية بليبيا

ترامب يرحب في اتصال مع السيسى بجهود مصر لتحقيق التسوية السياسية بليبيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 10-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 10-6-2020

السيسى 6 سنوات عمل وكفاح.. 7.2مليار قدم مكعب يوميا.. حقل «ظهر» عملاق إنتاج الغاز يضع مصر على خريطة الإنتاج العالمية.. 6 سنوات فقط تحولت مصر من مستورد للغاز إلى الاكتفاء الذاتى مع فائض يوفر التزاماتها التصديرية

السيسى 6 سنوات عمل وكفاح.. 7.2مليار قدم مكعب يوميا.. حقل «ظهر» عملاق إنتاج الغاز يضع مصر على خريطة الإنتاج العالمية.. 6 سنوات فقط تحولت مصر من مستورد للغاز إلى الاكتفاء الذاتى مع فائض يوفر التزاماتها التصديرية

النظرة لجنود أردوغان إرهاب.. الشرطة التركية تحتجز ناشطة حقوقية نظرت لضابط

النظرة لجنود أردوغان إرهاب.. الشرطة التركية تحتجز ناشطة حقوقية نظرت لضابط

البنك المركزى: تراجع المعدل السنوى للتضخم إلى 1.5% فى مايو

البنك المركزى: تراجع المعدل السنوى للتضخم إلى 1.5% فى مايو

الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بالتدخل فى الأزمة مع رئيس الزمالك

الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بالتدخل فى الأزمة مع رئيس الزمالك

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة